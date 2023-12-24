CHP'nin aday mesaisi devam ediyor! PM toplantısının ardından birçok isim açıklanacak

CHP'nin aday mesaisi devam ediyor! PM toplantısının ardından birçok isim açıklanacak

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gözler, aralarında İzmir'in de bulunduğu ve açıklanması beklenen diğer büyükşehir belediye başkan adaylarında.

Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir adayının yeni yılda açıklanması bekleniyor, mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un adının geçtiği belirtiliyor.

Aydın, Adana ve Mersin'de mevcut başkanlarla devam edileceği kaydediliyor.

Antalya'da da yarışın mevcut başkan Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında geçtiği belirtiliyor. Genel Merkez’de Böcek ile Mart 2024'e gidilmesi halinde yarışın kaybedilebileceği yorumları yapılırken, Ümit Uysal'ın isminin öne çıktığı kaydediliyor.

Muğla'da ise mevcut başkan Osman Gürün'ün aday olmayacak. Gürün’ün yerine CHP'nin önceki dönem milletvekilleri Süleyman Girgin veya Burak Erbay'ın isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor. Hatay'da ise il örgütünün Genel Merkez’e hakkında olumlu görüş sunduğu mevcut başkan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da ise mevcut başkan Kadir Albayrak’ın yeniden aday olmayacak. Yarışın da Eski CHP Milletvekili Candan Yüceer ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay arasında geçtiği kaydediliyor. Tekirdağ'ın en büyük ilçesi olan Çerkezköy'ün 2014'te ilk kez Akay ile kazanılması ve 2019'da da oyunu artırması sebebiyle Akay’ın bir adım önde olduğu belirtiliyor.