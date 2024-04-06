Özel, İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasından memnun
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum."
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