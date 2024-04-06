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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özel, İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasından memnun

        Özel, İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasından memnun

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 20:00 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:00
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        "Filistin'i tanıyacak olmaları memnuniyet verici"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

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        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum."

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Özgür Özel
        #Pedro Sanchez
        #Filistin Devleti
        #Son dakika haberler
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