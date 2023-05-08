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CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor

Giriş: 08.05.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor..

İYİ Parti lideri Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar...

Gezdiğimiz yerlerde bizi hedef gösteren, muhalefeti hedef gösteren dile hiç rastlamadım. Önce kadınlara çürük, sürtük, düşük dendi. Gençlere süfli dendi, millete işgalci, darbeci dendi. Ondan sonra hedef gösterildik. Önce bizi Gabar'a gömdüler. Sayın Kılıçdaroğlu ile ikimizi. Sayın Kılıçdaroğlu ile beni birimizi Gabar'a birimizi Cudi'ye. Benim mezar kazanırken petrol bulundu Gabar'da. Milletine kitapsız diyen Allahsız, dinsiz diyen bir dille hiç karşılaşmadık. Diyor ki, 'Biz Allah'tan emir alırız'. Arkadaş bu nasıl bir iştir, bu nasıl kötü pis dildir. Yakında peygamberliğini ilan ederse şaşırmam. Kafalar gitti. Bir an evvel 14 Mayıs akşamı birinci turda bitirmeliyiz bu işi. Gerçekten psikiyatrislerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Her bir kardeşim, evladım sadece kendisini, ailesini değil, sizden rica ediyorum bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı sandığa getiriyorsunuz birinci turda sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz, Recep Bey ve arkadaşlarını emekli ediyoruz.

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