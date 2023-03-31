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Sosyal medya Twettar'da ilk paylaşımını yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eşi ile kendisinin bir miting fotoğrafına yer verdi.

"KEMAL BEY VE BEN"

Selvi Kılıçdaroğlu miting kürsüsünde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştığı Twitter mesajında, "Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" ifadelerini kullandı. Mesajda mitingte Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile selfi yaptığı görüntü paylaşıldı.