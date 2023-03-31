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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı

Giriş: 31.03.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı
HABERTURK.COM

Sosyal medya Twettar'da ilk paylaşımını yapan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eşi ile kendisinin bir miting fotoğrafına yer verdi.

"KEMAL BEY VE BEN"

Selvi Kılıçdaroğlu miting kürsüsünde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştığı Twitter mesajında, "Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri" ifadelerini kullandı. Mesajda mitingte Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile selfi yaptığı görüntü paylaşıldı.

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