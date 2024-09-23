CHP'li Ün hakkında yeni detaylar

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Kapıkule'de aracında elektronik sigara aparatı ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre aracın tescil yapıldığı Ediz Ün’ün 20 Eylül tarihinde saat 14.45'te Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasından Türkiye’ye giriş yapmak üzere pasaport kaydı oluşturduğu kaydedildi.

Yeni detaylara göre aracın yurt dışına çıkarken aracın içerisinde sadece Ediz Ün’ün olduğu aynı gün Türkiye’ye dönerken de Ediz Ün ve F.A. isimli kişinin araçta bulunduğu belirtildi.

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Yapılan araştırmada da söz konusu elektronik sigaralar yakalandığında araç içerisinde F.A. ve Ç.R.Ç. isimli kişilerin bulunduğu bilgisi elde edildi. Ç.R.Ç. isimli kişinin 20 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'da Kapıkule Gümrük Müdürlüğünden Türkiye’ye araç ile giriş yaptığı bu kişinin söz konusu araç ile 2024 yılı içerisinde 62 adet giriş çıkış tescil kaydının olduğu görüldü.

Ediz Ün adına tescili yapılan aracın son kayıtları olan 20 Eylül 2024, 12 Eylül 2024, 6 Eylül 2024 ve 26 Ağustos 2024 tarihlerinde de Türkiye’ye girişleri esnasında F.A. isimli kişinin aracın içerisinde olabileceği değerlendirildi.