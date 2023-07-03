CHP Sözcüsü Öztrak'tan Tanju Özcan'a eleştiri

DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla CHP Genel Merkezi'ne yürümesine ilişkin, "Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, son günlerde Fransa'da yaşanan olaylara değinerek, Fransa dışında başka ülkelerde de benzer protestoların görülmeye başladığını söyledi.

Öztrak, Fransa'da yaşanan olayların çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemize kontrolsüz şekilde alınan ve yurdumuzun dört yanına dağılan sığınmacı ve kaçakların yarattığı risklerin, üstünün 'ensar' söylemleriyle, 'Avrupa'dan para gelecek' masallarıyla örtülmemesi, çok iyi tahlil edilmesi, yönetilmesi ve en kısa sürede Suriye ve diğer ülkelerden, kontrolsüz şekilde gelenlerin evlerine gönderilmesi şart. Artık sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili bir eylem planını hızla uygulamak gerekiyor. Türkiye, bu yükü daha fazla kaldıramaz. Sığınmacıların ülkelerine dönüşü için; bölge ülkeleriyle diplomatik temasa geçilmesi, takvimi belli bir dönüş planının belirlenmesi, bu meselenin çözümü için gereklidir" dedi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını da 'kabul edilemez' olarak niteleyen Öztrak, "Bu, bir nefret suçudur. Hiçbir hal ve şart altında ifade özgürlüğü kılıfına sokulamayacak bu ayıba, kendini medeni sayan ülkelerin tepkisizliği de utanç vericidir. İnançlar arasında sevgiyi ve barışı büyütmek varken; nefreti körükleyen bu saldırıyı telin ediyor, bu saldırıya sessiz kalanları kınıyoruz" diye konuştu.

'MERDAN YANARDAĞ, SERBEST BIRAKILMALIDIR'

Öztrak, gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanmasına ilişkin de "Merdan Yanardağ o programlarda, AK Parti'nin Diyarbakır milletvekilinin sözlerini de anımsatarak, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlatıyor. Sarayın yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salıverme niyetinden bahsediyor. Tezgahın açığa çıktığını gören saray mahfilleri de hemen kampanya başlatıp, Merdan Yanardağ'ı içeri attırıyor. Ahlak pusulası fırıldak olmuş saray hükümetinin yalanlarla, trol ordularıyla algı yönetme taktiği, anlaşılan yerel seçimlere kadar da tüm hızıyla devam edecek. Ülkemiz adına utanç verici bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Merdan Yanardağ, serbest bırakılmalıdır" dedi.

'KAZANACAĞIMIZDAN KİMSENİN TEREDDÜDÜ OLMASIN'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna, "Cumhuriyet Halk Partisi, oluşan koşullara ve risklere göre yeni stratejileri hayata geçirmekte tereddüt etmez. Bu çerçevede, mevcut 11 büyükşehrin yanında yeni büyükşehirleri de kazanacağımızdan kimsenin tereddüdü olmasın. Büyükşehir belediye başkanlarımız başarılı hizmetler vermiş, büyük eserlere imza atmışlardır. Kendilerine, vatandaşlarımızın desteğinin artarak devam edeceğinden eminim" diyerek yanıt verdi. Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla CHP Genel Merkezi'ne yürümesine ilişkin de "Belediye başkanları, kendi il ve ilçelerinin sorunları çözmeli. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde, 'hükümet engel çıkardı' diye yürüseydi; başımızın üstünde yeri vardı. İddiaları, akıl işi değildir. Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.