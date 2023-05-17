CHP'li Erkek'ten 9,5 milyon seçmene çağrı

Son dakika: CHP'li Erkek yapılan itirazları açıkladı, 9,5 milyon seçmene çağrı yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2269, milletvekili seçimlerinde de 4825 sandığa itiraz ettiklerini açıkladı. Erkek, 9,5 milyon seçmene de 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandığa gitme çağrısında bulundu.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısıyla seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Erkek, "14 Mayıs'taki seçimde yurtiçinde 192 bin 214, yurtdışında 9 bin 593 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sisteme girdik. 2269 sandık tutanağında farklılık tespit ettik. Bunların itirazları yapıldı. Milletvekilliği için 4825 sandıkta farklılık tespit ettik. CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bunların da itirazları bitti. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz" dedi.

9,5 MİLYON SEÇMENE ÇAĞRI

Muharrem Erkek, sandığa gitmeyen veya geçersiz oy kullanan toplam 9,5 milyon seçmene de seslenerek şunları söyledi:

"Yaklaşık 9,5 milyon seçmen ya sandığa gitmemiş ya da iradesini ortaya koymamış. 28 Mayıs'taki seçim çok daha basit bir seçim olacak. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Yeni bir maça çıkılacak ve bu maç 0-0 başlıyor. O yüzden herkes sandığa gitsin."