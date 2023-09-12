CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten CHP Grup Başkanı Özgür Özer konuyla ilgili paylaşımda bulundu
Giriş: 12.09.2023 - 23:32 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:32
CHP'li Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerine yer verdi.