CHP Genel Merkezi'nde Şero'ya kardeş geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyurdu.

Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza… pic.twitter.com/FIWAPlo6HD

KEDİNİN İSMİ 'ZAFER' OLDU

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara da yer verdi.