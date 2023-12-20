Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

        CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 22:54 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, Sanchez Amor ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'u, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

        Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #Nacho Sanchez Amor
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Penaltı tartışmaları
        Penaltı tartışmaları
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        Bayraktar TB3 SİHA uzun uçuş testinden başarıyla geçti
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Habertürk Anasayfa