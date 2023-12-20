CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'u kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü
Giriş: 20.12.2023 - 22:54 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:54
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor'u, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.
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