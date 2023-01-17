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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Giriş: 17.01.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileri ile biraraya geldi

Habertürk Ankara Bürosu'nun haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut’un da katıldığı yemekte CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu Üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

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