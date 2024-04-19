Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Merkezi'nden belediye başkanlarına yazı - Gündem Haberleri

        CHP Genel Merkezi'nden belediye başkanlarına yazı

        CHP Genel Merkezi'nden belediye başkanlarına gönderilen yazıda 31 Mart Mahalli İdareler seçimi çalışmalarında bazı parti üyelerinin CHP aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştıkları yönünde bilgi alındığını, buna göre ilgili deliller varsa genel merkeze gönderilmesi gerektiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den yerel yönetimlere yazı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Merkezi'nden belediye başkanlarına bir yazı gönderildi. Yazıda 31 Mart yerel seçimlerinde parti üyesi olmalarına rağmen CHP aleyhinde veya başka adaylara çalıştıkları saptanan kişilerin genel merkeze bildirilmeleri istendi.

        "CHP'lilerin parti aleyhine çalıştığı" iddiasına yanıt
        "CHP'lilerin parti aleyhine çalıştığı" iddiasına yanıt

        Yazıda şöyle denildi:

        31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde partimizin elde ettiği başarı örgütlerimizin özverili çalışmaları sayesinde gelmiştir. Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir. Tüzüğümüzdeki 68/1-e maddesi "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinin kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğini düzenlemiştir. Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır.

        Yerel seçimlerde partimiz aleyhine, başka parti veya aday lehine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevkinin yapılması için bu kişilerin isim ve partideki görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar genel merkez yazı işlerine bildirilmesi gerekmektedir.

        Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatılır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Esnediğimizde neden gözümüz yaşarır?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa