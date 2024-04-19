"CHP'lilerin parti aleyhine çalıştığı" iddiasına yanıt

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ve İsrail arasındaki gerilime değinen Yücel, "Türkiye'nin böylesi bir askeri, siyasi ve ekonomik batakta konumu ve stratejisi ne olacak?" diye sordu.

"MİLLİ İRADE SANDIĞA YANSIDI"

Böyle bir ortamda, hiç şüphesiz Büyük Önder Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Yücel, "Türkiye'nin Orta Doğu'da gerilimi yükseltecek tüm politikaların karşısında olduğu net bir şekilde ortaya koyulmalıdır." görüşünü dile getirdi.

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Yerel seçimin ardından yapılan bazı açıklamaları anımsatan Yücel, "Siz kabul etseniz de etmeseniz de beğenseniz de beğenmeseniz de milli irade sandığa yansıdı. Şimdi şeffaf, hesap veren ve halkçı belediyecilik yapma zamanı. Hiç merak etmeyin o belediyelere yerleştirdiğiniz böceklerin, kameraların hesabı da sorulacak. Belediyelerin kasalarını boşaltanlar, makam araçlarını çamurlu suyla dolduranlara bu millet elbette bir ceza kesecek." diye konuştu.

Fotoğraf: AA "BU EKONOMİK BÜYÜME EMEKLİLERE NEDEN YANSIMIYOR?" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretle ilgili açıklamasını anımsatan Yücel, "Bu ekonomik koşullarda asgari ücrete bir güncelleme yapılması iktidar tarafından derhal gündeme alınmalıdır." dedi. CHP Grubunun "en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifinin" Meclis'te bekletildiğini belirten Yücel, şöyle devam etti: "Bu ekonomik büyüme emeklilere neden yansımıyor? Her şeye para var, emekliye gelince para yok. Emeklilerimiz bu ülkede üvey evlat muamelesi görmekten bıktı usandı, sandıkta da tepkisini gösterdi, anlamak istemeyen, mesajı almayan AKP iktidarıdır. AKP iktidarı yerel seçimlerde halktan sarı kart gördü ama yetmemiş. İlla 'kırmızı kart gösterin' diyor." ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "yeni anayasa konusunda herkes mutabık" dediğini aktaran Yücel, şu değerlendirmede bulundu: REKLAM "Hukuku yok sayan, demokrasiyi benimsemeyip halkın iradesini gasbeden, yargıya müdahale edip yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ortadan kaldıran, hak ve özgürlükleri tırpanlayıp anayasal kurumları yok sayıp Anayasa'yı ihlal edenlerle bizim, yani toplumun yüzde 38'inin oyunu alarak birinci parti olan CHP'nin hiçbir konuda mutabık olması söz konusu dahi değildir. Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir. Anayasalar tabii ki değiştirilebilir ancak anayasa değişikliklerindeki en temel kriter, toplumun ihtiyaçlardır, bir siyasi partinin varlık kaygısı değil. Bu ülkenin kurucu partisi CHP olarak anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerinin kuvvetlendirilmesi ve işler hale getirilmesi konusundaki duruşumuz son derece kararlıdır ve nettir." "BAZI CHP'LİLERİN PARTİ ALEYHİNE ÇALIŞTIĞI" İDDİALARI Yücel, bir gazetecinin, "seçim sürecinde bazı CHP'lilerin parti aleyhine çalıştığının tespit edildiği ve bir genelge yayınlandığı" iddialarını anımsatarak, "Bunun doğruluğu var mıdır? Genelgeyle ne amaçlanmaktadır? Tespit edilen isimler var mıdır?" soruları üzerine, şunları söyledi: "CHP kurallarla tüzükle yönetmelikle yönetilen bir parti. CHP'nin seçim sürecindeki başarısına engel olmak ya da zayıflatmak için bir çalışma içerisine giren bir parti üyesi varsa bir yaptırım uygulanması, bir disiplin süreci işletilmesi bizim her şeyden önce görevimiz ve partimize karşı sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla bu yönde birtakım iddialar gündeme geldiyse bunlar araştırılır, il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız bunlarla ilgili verileri toplarlar ve gerekli disiplin süreçlerini başlatırlar." İddiayla ilgili benzer bir soruya ise Yücel, şu yanıtı verdi: "Şimdi bu süreç zaten olağan bir süreçtir. Yani bunun seçim döneminde olması gerekmez. Şu an için şu tespit edilmiştir, bu tespit edilmiştir diye benim paylaşabileceğim bir durum söz konusu değil. Bu konuda il örgütlerimiz de ilçe örgütlerimiz de zaten her zaman gerekli çalışmaları yaparlar. Ancak bu konuda belli seçim çevrelerinde somut olarak birtakım şikayetler geldiyse genel merkezimiz de bu konunun ve bu iddianın üzerine eğilmiş, bu konuyu incelemiş ve bir süreç yürütüyor olabilir." *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.