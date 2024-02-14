Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Çalışmalar uzun sürebilir

        Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Çalışmalar uzun sürebilir

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'te yaşanan maden göçüğü hakkında, "Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Bu olayda ihmali olanlarda hesap vermelidir. Altın uğruna yaşam kaynaklarımızdan vazgeçemeyiz. Hiç kimsenin zehirli kimyasalları topraklarımıza saçmasına tahammül edemeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıgül: Çalışmalar uzun sürebilir
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, maden ocağındaki göçük hakkında, “Kayan toprak 100 dönümlük bir alana yayılmış, siyanürlü olması tehlikesi de var. Bu nedenle çalışmalar uzun sürebilir” dedi.

        CHP’li Mustafa Sarıgül, Erzincan’ın İliç ilçesinde dün yaşanan maden göçüğü hakkında açıklama yaptı.

        Dün yaşanan olayın hemen ardından bölgeye gelen Sarıgül, “Kayan toprak 100 dönümlük bir alana yayılmış, siyanürlü olması tehlikesi de var. Bu nedenle çalışmalar uzun sürebilir” dedi.

        Maden ocağının yıllardır kamuoyunun gündeminde olduğunu hatırlatan Mustafa Sarıgül, “Sürekli böyle haberlerle gündeme geliyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. 2022'de siyanür taşıyan borunun patlamasıyla gündeme geldi. CHP olarak bu konuda soru önergelerimiz var. Raporlarımız var” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “BÜYÜK RİSKLERE HEP DİKKAT ÇEKTİK”

        “Ben defalarca uyardım” diyen CHP’li Sarıgül, “2022 yılında, o olay olduğu zaman ‘Bu küresel şirketin işlediği suç insanlığa ve doğaya karşı işlenmiş bir suçtur. Para cezası ve faaliyetini geçici olarak durdurmakla örtbas edilemez’ dedim. Şimdi yapılması gereken önce canlarımıza erişmektir. Akışkan maddenin hemen başına acilen bir baraj yapılması gerekiyor. Eğer baraj yapılmazsa siyanür başımıza büyük belalar açar. Keban ve Atatürk barajlarına bulaşır. Bu şirketin ya uyguladıkları yöntemler yanlış ya kapasiteyi zorluyorlar. Belli ki bir yanlışlık var. Bunlar etraflıca araştırılmalı” dedi.

        “GEREKİYORSA KAPATMALI”

        Mustafa Sarıgül, “Bu madenin benim nazarımda can Erzincanlının kesip attığı tırnak kadar değeri yoktur. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Bu olayda ihmali olanlarda hesap vermelidir. Altın uğruna yaşam kaynaklarımızdan vazgeçemeyiz. Hiç kimsenin zehirli kimyasalları topraklarımıza saçmasına tahammül edemeyiz. Doğayı çok iyi korumamız lazım” diye konuştu.

        Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Doğayla uyum içinde olmazsak, deprem olur, sel olur, ormanlarımız yanar, zehirleniriz, göçük altında kalırız. Doğayla uyum içinde olmazsak, açlık olur, çevre kirlenir, küresel ısınma olur ve dünya tükenir. İşte böyle bir noktaya geldik. Dünya artık imdat diyor. Aklımızı başımıza almamız ve doğayı korumamız lazım.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        Habertürk Anasayfa