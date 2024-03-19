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        CHP'den DEM pankartı açıklaması

        Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 00:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:07
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        CHP'den DEM pankartı açıklaması
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        CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, "Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır" dedi. Alanya’da bugün yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı mitingde İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik’in konuşması esnasında iki kişi tarafından “Selahattin Demirtaş’a selam olsun", "Osman Kavala’ya selam olsun” yazılı iki pankart açıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Mitingde açılan DEM Parti pankartları ilgili bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, “Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı fark edilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provakatif girişim konusunda hukuk girişimleri başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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