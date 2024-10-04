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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de erken seçim hazırlığı: MYK Hatay’da toplanacak | Son dakika haberleri

        CHP'de erken seçim hazırlığı: MYK Hatay’da toplanacak

        CHP Merkez Yönetim Kurulu, 7 Ekim Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Hatay'da toplanacak. Toplantıda erken seçim gündemi ele alınacak. Ekonomi ve Ortadoğu'daki gelişmeler masaya yatırılacak. Deprem bölgesinin sorunlarına dikkat çekilecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:57
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        CHP MYK Hatay'da toplanacak
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        CHP MYK üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek. Özel de 6-7 Ekim tarihlerinde Hatay’a ziyarette bulunacak. Arsuz, Defne ve İskenderun ilçelerinde düzenlenecek programlara katılacak.

        "ERKEN SEÇİM, HEDEF İKTİDAR"

        CHP’de MYK toplantısı da Hatay’da yapılacak. Toplantıda, CHP'nin erken seçim çağrısı, ekonomi ve Ortadoğu'daki gelişmeler değerlendirilecek. CHP'li kaynaklar, MYK toplantısının Hatay’da yapılmasının gerekçesini "bizim için sembolik önemini göstermek istiyoruz. Hatay deprem bölgesiydi ve ciddi sıkıntılar sürüyor, o bölgeleri unutmadığımızı göstermek istiyoruz" sözleriyle anlattı. Bölgenin sorunları da ele alınacak.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönem yol haritasında rota "erken seçim, hedef iktidar" olarak belirlendi. MYK üyeleri, kendi alanlarında hazırladıkları parti programını nisan ayına kadar tamamlayacak. Genel başkan yardımcıları da sahada olacak.

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