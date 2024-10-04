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CHP MYK üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla, parti örgütüyle daha sık bir araya gelecek. Özel de 6-7 Ekim tarihlerinde Hatay’a ziyarette bulunacak. Arsuz, Defne ve İskenderun ilçelerinde düzenlenecek programlara katılacak.

"ERKEN SEÇİM, HEDEF İKTİDAR"

CHP’de MYK toplantısı da Hatay’da yapılacak. Toplantıda, CHP'nin erken seçim çağrısı, ekonomi ve Ortadoğu'daki gelişmeler değerlendirilecek. CHP'li kaynaklar, MYK toplantısının Hatay’da yapılmasının gerekçesini "bizim için sembolik önemini göstermek istiyoruz. Hatay deprem bölgesiydi ve ciddi sıkıntılar sürüyor, o bölgeleri unutmadığımızı göstermek istiyoruz" sözleriyle anlattı. Bölgenin sorunları da ele alınacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönem yol haritasında rota "erken seçim, hedef iktidar" olarak belirlendi. MYK üyeleri, kendi alanlarında hazırladıkları parti programını nisan ayına kadar tamamlayacak. Genel başkan yardımcıları da sahada olacak.