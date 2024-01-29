CHP’de toplamda 831 belediye başkanı adayı açıklandı. Gözler, henüz açıklanmayan 9 büyükşehir ve bazı ilçelere çevrildi. Açıklanmayan adaylara yönelik CHP'de “aday belirleme mesaisi” sürüyor.

CHP MYK ve Parti Meclisi'nin bugün özel gündemle toplanarak yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

CHP’de 1 Şubat'taki Parti Meclisi toplantısı öncesinde İzmir için yoğun bir toplantı trafiği yaşanacak. Önce MYK ardından Parti Meclisi toplanacak. CHP'nin 'kalesi' olarak adlandırılan İzmir'e özel olması planlanan toplantı trafiği ile büyükşehir belediye adayı belirlenecek. Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak gibi merkez ilçelerin adayları da netleşecek.

ADAY BELİRLEME MESAİSİ DEVAM EDİYOR

İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Bakırköy ve Kadıköy; Ankara'da ise Çankaya ve Keçiören adayları henüz belirlenmedi. CHP'de 1 Şubat'ta bir kez daha arka arkaya toplantılar düzenlenecek. MYK sonrası toplanacak Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara'da açıklanmayan ilçelerin yanı sıra Antalya'da Muratpaşa, Bursa'da Nilüfer ilçe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor.

İzmir dışında adayı henüz açıklanmayan diğer büyükşehirler; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Ordu, Şanlıurfa adayları da henüz açıklanmadı. CHP bu büyükşehirler için aday belirleme mesaisini sürdürecek.