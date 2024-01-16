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Sadakat ve ödeme programı uygulaması Chippin, son çeyrekte mobil uygulama indirme sayısını 2.4 milyona ulaştırdığını bildirdi. Bir Koç Topluluğu şirketi olan Chippin, üye sayısını 5 milyon kişiye, aylık cirosunu beş katına çıkardığını, aktif müşteri adedini ise 10 kat büyüttüğünü açıkladı.

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Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Chippin, uygulamaya giriş adedini aylık bazda yüzde 233 oranında artırdı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Chippin CEO'su Sabri İnci, "Bilinçli tüketim çağında yaşıyoruz ve artık sadakat programı kullanmak bir seçim değil, stratejik bir zorunluluk. Haziran ayında yaptığımız relansmanın ardından iş hacmimiz büyük bir artış gösterdi ve bir ayda 500 bin yeni müşteri kazandık. 165 kişilik ekibimiz ve her geçen gün artan paydaşlarımızla ulaştığımız bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmak ve tüketicinin hayatına dokunan tüm markalarla iş birliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kampanya ve ödeme alternatifleri ile dünyanın pek çok ülkesinden daha ileride olduğunu söyleyen İnci, Chippin ile tüketiciye tek bir platform üzerinden farklı ödeme çözümleri sağlayan bir alışveriş teknolojisi sunduklarını ifade etti. İnci, "Sadakat programlarını birleştiren ilk platformuz. Alışverişi kolay, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Tüketicinin sahip olduğu sadakat programlarını bir araya getirerek, tüm avantajlarla birlikte marka ve banka puanlarını ortak bir platformda görebileceği şekilde kolay bir önyüzle hizmet veriyoruz. Tüketiciler bu sayede sadakat programlarından elde edecekleri fırsatları kolayca takip edebiliyor ve pratik bir şekilde diğer puanlarıyla birleştirerek kullanabilme şansına sahip oluyor" dedi.

PERAKENDEYE BÜYÜME DESTEĞİ

İş birliği yaptıkları markalara gelişmiş bir teknoloji platformu sunduklarını belirten Sabri İnci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Perakende sektörü akıllı, güvenli ve kesintisiz işleyen Chippin ile geniş bir müşteri kitlesine erişebiliyor, daha etkili bir şekilde pazarlama yapabiliyor, müşteri etkileşimini artırabiliyor. Perakendecileri rekabetçi piyasada daha yenilikçi ve müşteri odaklı bir konuma taşıyarak, iş hacminin artmasına katkı sağlıyoruz. Diğer taraftan çok kuvvetli olan yapay zeka kasımız sayesinde markalar, tüketici davranışlarını ve harcamalarını tahmin ederek buna göre farklı aksiyonlar geliştirebiliyor."

LC Waikiki, Migros, CarrefourSA, Opet, Koçtaş, Arçelik, İpekyol, Kiğılı gibi markaların bulunduğu Chippin'e yakın zamanda D&R, Machka ve Ayakkabı Dünyası da sadakat kartlarıyla katılacak. Hali hazırda 300'ün üzerinde marka iş birliği bulunan programa yakın zamanda alanında lider markalar katılmaya devam edecek.

ALTIN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Bu arada firmadan yapılan açıklmada verilen bilgiye göre Chippin, PSM Awards'ta Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın PSM ödülüne layık görüldü. Chippin sadakat programları, veri yönetimi, analitik ve iş zekası çözümleri, derece kampanya yönetimi alanlarında 30 yerel, 10 uluslararası ödüle de sahip.