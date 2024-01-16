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        Haberler Gündem Hava Durumu ALARM! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat | Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 7 il için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı yapılırken Trakya, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya, Mersin, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir'de çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 07:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 07:45
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        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz (Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu 13°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Bulutlu 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Yağmurlu 12°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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