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Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 58.30'a çıkmıştı.

16 OCAK BİLANÇOSU YÜZDE 58.57 REKLAM Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 58.57 olarak ölçüldü ve yüzde 60 dilimine yaklaştı.

BU HAFTA SAĞANAK BEKLENİYOR Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bu hafta da İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat! Haberi Görüntüle İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı! Haberi Görüntüle