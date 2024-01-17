Müdürlükten yapılan açıklamada, 10 bin dekar alanın su altında kaldığı belirtilerek, "Demirköprü Mahallesi´nde depremde zarar gören tarihi köprünün tadilatı sırasında, yola konulan menfezlerin sayısının az olması nedeniyle gerekli drenaj sağlanamadığı ve bu nedenle Asi Nehri´nden gelen suyun geriye teptiği tespit edilmiştir" denildi.