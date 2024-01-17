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        Haberler Gündem İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

        İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında çıkan yangında parfüm şişeleri adeta bomba gibi patladı! Patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:32
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        İzmir'de korkutan yangın
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        Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.

        1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINDA

        İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

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        1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #Çiğli
        #parfüm fabrikası
        #İzmir
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