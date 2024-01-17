İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar, bölgenin birçok noktasından görüldü.

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1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikada yapılan kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.