KONUTDER: İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin

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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği KONUTDER, İstanbul için 10 yıllık konut ihtiyacını ortaya koyan “İstanbul Konut Stratejisi Raporu”nu hazırladı.

"10 YILDA 1 MİLYON 230 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR"

Raporda Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsama alınmadı. İkametgaha dayalı faktörler olarak nüfus değişimi ve göç hareketleri incelendi.

Rapora göre; İstanbul’da önümüzdeki 10 yılda hane oluşumundan kaynaklı 1,08 milyon, yeni nesil turizm faaliyetlerinden kaynaklı 34 bin ve diğer talep faktörlerinden kaynaklı 109 bin konut olmak üzere toplam 1,23 milyon, yıllık ortalama 123 bin yeni konut ihtiyacı oluşması bekleniyor

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Rapordan öne çıkanlar şöyle:

NÜFUSTA YÜZDE 5 BÜYÜME, HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul’un 15,9 milyonluk nüfusunun, yüzde 5 oranında büyüme ile 2032 yılında 16,7 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un demografik yapısı açısından, önümüzdeki 10 yılda doğum oranlarındaki azalma eğiliminin devam etmesi, ortalama yaşam süresindeki iyileşmeler nedeniyle yaşlı nüfusun giderek yoğunlaşması ve medeni durumu evli olanların azalması dikkat çekmektedir.

Bu değişkenlerin bütüncül etkisiyle İstanbul’un ortalama hane halkı büyüklüğü 2022 yılında 3.18 iken bu ortalamanın 2032 yılında 2.74’e düşmesi öngörülmektedir.

Daha iyi yaşam koşullarına erişim, ekonomik ve güvenlik nedeniyle İstanbul’dan diğer illere göçün artması tahmin edilmektedir. Buna karşın, expatlar başta olmak üzere yurt dışından gelenlerde belirgin bir değişim olmayacağı varsayılmaktadır. Böylelikle, önümüzdeki 10 yılda nüfustaki ve göç dengesinde değişimler sonucunda yıllık ortalama 108.4 bin konut ihtiyacı oluşması tahmin edilmektedir.

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TURİZM İÇİN 34 BİN, YABANCIYA SATIŞ İÇİN 45 BİN KONUT

İstanbul’daki konut ihtiyacını etkileyen ikametgaha dayalı olmayan faktörlere bakıldığında

ise:

İstanbul’da turistik amaçla kullanılmak üzere 2032 yılında İstanbul’da yaklaşık 34 bin konuta ihtiyaç doğacaktır. Yıllık ortalama 3 bin bina ile bu ihtiyacın karşılanabileceği öngörülmektedir.

Yapılan hesaplamaya göre İstanbul’da hâlihazırda bulunan 21 bin İstanbul’da okuyup ikametgahını aldırmayan öğrencileri temsil eden hane seviyesinin nüfus değişimine göre 2032’de 25 bin haneye yükseleceği tahmin edilerek, mevcut talebe eklenecek toplam konut talebinin 10 yılda yaklaşık 4 bin olacağı beklenmektedir.

İkincil konuta olan talebin geçmiş trendler dikkate alınarak senede %4.6 artacağı varsayımı ile ek konut talebi hesaplanarak 10 yıl içerisinde toplam 51 bin konut talebi oluşturması tahmin edilmektedir.

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İkametgahı Anadolu’da olup, İstanbul’da kısa süreli kullanım amaçlı konutu bulunan yüksek gelirli grubun toplam 10 bin ek konut talebi oluşturması öngörülmektedir.

Yabancılara yapılan konut satışı kapsamında 10 yıl içerisinde toplam 45 bin ek konut talebi oluşması beklemektedir.

KONUTDER BAŞKANI KUMOVA: SEKTÖRÜN BİR RAPORA İHTİYACI VARDI

Raporun sunulduğu toplantıda konuşan KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “Konut ihtiyacını derli toplu bir biçimde ortaya koyan bir araştırma raporuna ihtiyacımız vardı. Yalnızca biz markalı konut üreticisi firmaların değil, bütün sektörün, belediyelerimizin ve konuyla ilgili bakanlıklarımızın da böyle bir rapora ihtiyacı vardı. Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm veriler elde ettik. Umarım

tüm taraflara fayda sağlayacak bir rapor hazırladık” dedi.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, İstanbul'u seçmelerinin nedenlerine de değinerek, “Raporumuz için İstanbul şehrini seçtik. Bu seçimde şehrimizin ekonomideki payının yanı sıra ülkemizin marka değerine katkısı temel nedeni oluşturdu. Belediyeler bu rapordan hareketle elde edecekleri ruhsat gelirini hesaplarken daha doğru bir öngörüde bulunabilirler. Şehirlerin ihtiyacına yönelik mekansal planlama için bu raporu referans alabilirler. Alt yapılara harcanacak bütçenin planlanmasında ilgililere bu rapor önemli bir katkı sağlayabilir. Üretici ve proje geliştirici firmalar için hane halkı büyüklüğü hareketlerine bakılarak projedeki konut tiplerinin doğru planlanmasını bu rapordan hareketle sağlayabilir. Hem sektör oyuncularının hem de kamu kaynaklarının doğru kullanımına imkân tanıyarak yanlış yatırımların önüne geçilecektir” ifadelerini kullandı.

PwC Türkiye Ortağı ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu ise rapora ilişkin, “Ülkemizin ana sorunlarından birinin güvenilir ve karşılaştırılabilir veriye ulaşmak. Bu çalışmada çok derinden ve detaylı çalıştık. İnanıyorum ki bundan sonrasını doğru takip edebilmek için iyi bir temel oluşturduk. Tahminlerimizi nüfus ve göç gibi ikametgâha dayalı göstergeler ile ikametgâha dayalı olmayan konut ihtiyacını oluşturan faktörlerden oluşturduk” diyerek, araştırmaları sırasında göstergelere bağlı olarak regresyon, nüfus simulasyonu, çeşitli zaman serisi tahmin metodları ve farklı istatistiksel yöntemler kullandıklarını belirtti.