Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Nergiz ve Erdal A. çifti, geçen sene nisan ayında boşanmak için başvuruda bulundu.

Boşanma işlemleri tamamlanan çiftin 3 çocuğundan en küçüğü tip 1 diyabet hastası K.A.´ın (9) velayeti anneye, diğerlerinin babaya verildi. Aile mahkemesi, çocukların 2 haftada bir 2 gün anne ve babalarında kalmasını kararlaştırdı.

DHA'da yer alan habere göre ancak büyük çocuklar anne Nergiz´de, küçük çocuk ise babasında kalmak istemedi. Pedagoglardan alınan raporlarda, çocukların anne ve babalarında kalabileceği belirlendi. Ancak küçük K.A., iddiaya göre babasında her kaldığında şekeri yükselmeye başladı. Rahatsızlık duyan çocuk, babasında kalmak istemedi. Bunun üzerine K.A., 2 kez babasına gitmedi.

Nergiz A., çocuğun babasına gitmesi, ancak yatılı kalmaması için yeniden pedagoga başvurdu. Ancak pedagog 'çocuk babasında kalabilir' raporu verdi. Erdal A, çocuğu 2 kez gelmeyince Nergiz A.hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler doğrultusunda Nergiz A.´ya, 3'er günden 6 gün hapis cezası verildi. Nergiz A., karara itiraz edeceklerini söyledi.

"BABASI SIRTINA ATIP GÖTÜRÜYOR"

Nergiz A., "Mahkeme kararına göre çocuğumun ayda 4 gün yatılı olarak babasının yanına gitmesi gerekiyor. Çocuğum, "Ben oraya gittiğimde kendimi kötü hissediyorum" deyip, ağlayarak kalmak istemiyor. Ben de sosyal hizmetleri arayıp durumu söylüyorum. Ancak bana "Getirmek zorundasınız, ceza yersiniz" diyorlar. Temmuz ayında 15 yaşındaki oğlumu da ben almak istedim. Ancak oğlum "Gitmek istemiyorum" dedi. Bir çocuğum istemediğinde zorla gidiyor, ancak diğeri istemediğinde gelmiyor" dedi.

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"BANA ÇOK ZOR GELİYOR"

Çocuğunun babasına gittiğinde de tek başına oturduğunu iddia eden Nergiz A., "Çocuğum kalmak istemediği zamanlarda beni dava ettiler. Benim isteğim babasını görmemesi değil. Orada 2 ağabeyi var ama yatılı kalmasın. Çocuğum pedagoglara `kalmak istemiyorum´ diyor. Gittiğinde de tek başına oturuyor. Çocuğumun anlattıklarını duymak anne olarak bana çok zor geliyor. Oradan geldiği zaman çocuğumun şekeri artmış oluyor ve daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü hastalığına göre beslenmesi ve yaşaması gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM DÜZENLİ YAŞASIN İSTİYORUM"

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Nergiz A. "Çocuğum gitmek istemediği için yaşanan şikayetler sonucunda hapis cezası yedim. Bunu kabul etmek istemiyorum, çünkü ben bir anneyim. Çocuğum düzenli yaşasın istiyorum. Ben de çok üzülüyorum, diğer çocuklarımı 3 yıldır görmüyorum. Benim tek isteğim adaletli bir sonuç. Zor ama diğer çocuklarım beni görmek istemiyor. Hiçbir kötülük yapmadım ama bunu kabullendim" dedi.

"BİR ANNENİN CEZAEVİNE GİRMESİNE VİCDANIMIZ RAZI DEĞİL"

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Avukat Şerife Sultan Alp, "Nergiz Hanım'ın geçen nisan ayında boşanma işlemi tamamlanmış. Velayetin yeniden düzenlenmesi için talepte bulunduk. Çocuk için yeniden rapor aldırılması, tip-1 diyabet hastası olduğu için raporların yeniden düzenlenmesini istedik.

Pedagog eşliğinde rapor alındı ve çocuğun babada yatılı kalma kararı devam etti. Çocuğun sağlık sorunları ve yatılı kalmak istememesi nedeniyle tesliminde 2 kere sorun yaşandı. Bununla beraber yasa kapsamında Nergiz Hanım'a 6 gün hapis cezası çıktı. Bu karara itiraz edeceğiz. Bir annenin cezaevine girmesine vicdanımız razı değil" diye konuştu.