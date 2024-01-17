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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de biten güncel kış transferleri - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi 11 Ocak itibari ile başladı. Süper Lig ekipleri 9 Şubat'a kadar yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebicekler. Ara transfer dönemine en hızlı giriş yapan takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe oldular. Siyah beyazlılar, Jean Onana ve Eric Bailly ile yollarını ayırırken Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladılar. Fenerbahçe'de ise Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i resmen açıkladı. İşte 2023/24 kış transfer döneminde Süper Lig'de atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:30
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        • 1

          STEFANO STURARO

          Fatih Karagümrük -> Kulüpsüz

        • 2

          SAMU SAİZ

          Sivasspor -> Eyüpspor

        • 3

          EMMANUEL BOATENG

          Elfsborg -> Konyaspor

        • 4

          UMUT NAYİR | KİRALIK

          Fenerbahçe -> Pendikspor

        • 5

          BRYAN ACOSTA

          Portland -> Gaziantep FK

        • 6

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        • 7

          MOTEZ NOURANİ

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        • 8

          SAMET AKAYDİN | KİRALIK

          Fenerbahçe -> Panathinaikos

        • 9

          TONİO TEKLİC | KİRALIK

          Trabzonspor - > Karagümrük

        • 10

          RADE KRUNİC | KİRALIK

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          YUNUS EMRE KONAK | BONSERVİS: 4,5 MİL. € | SONRAKİ SATIŞTAN %12.5 PAY

          Sivasspor -> Brentford

        • 14

          MAME THİAM | BONSERVİS: 1,25 MİL. €

          Kayserispor -> Pendikspor

        • 15

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        • 16

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          Trabzonspor - > Karagümrük

        • 17

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        • 18

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        • 21

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        • 22

          MATÍAS DİTURO

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        • 23

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          Adana Demirspor -> Kulüpsüz

        • 24

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        • 25

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