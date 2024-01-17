Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi 11 Ocak itibari ile başladı. Süper Lig ekipleri 9 Şubat'a kadar yeni transferlerle kadrolarını güçlendirebicekler. Ara transfer dönemine en hızlı giriş yapan takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe oldular. Siyah beyazlılar, Jean Onana ve Eric Bailly ile yollarını ayırırken Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladılar. Fenerbahçe'de ise Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i resmen açıkladı. İşte 2023/24 kış transfer döneminde Süper Lig'de atılan imzalar ve yaşanan ayrılıklar...
- 1
STEFANO STURARO
Fatih Karagümrük -> Kulüpsüz
- 2
SAMU SAİZ
Sivasspor -> Eyüpspor
- 3
EMMANUEL BOATENG
Elfsborg -> Konyaspor
-
- 4
UMUT NAYİR | KİRALIK
Fenerbahçe -> Pendikspor
- 5
BRYAN ACOSTA
Portland -> Gaziantep FK
- 6
FRANCİSCO CALVO
Konyaspor -> Kulüpsüz
-
- 7
MOTEZ NOURANİ
US Tataouine - > Adana Demirspor
- 8
SAMET AKAYDİN | KİRALIK
Fenerbahçe -> Panathinaikos
- 9
TONİO TEKLİC | KİRALIK
Trabzonspor - > Karagümrük
-
- 10
RADE KRUNİC | KİRALIK
Milan -> Fenerbahçe
- 11
BERKAN KUTLU | KİRALIKTAN GERİ DÖNDÜ
Genoa -> Galatasaray
- 12
LEONARDO BONUCCİ
Union Berlin -> Fenerbahçe
-
- 13
YUNUS EMRE KONAK | BONSERVİS: 4,5 MİL. € | SONRAKİ SATIŞTAN %12.5 PAY
Sivasspor -> Brentford
- 14
MAME THİAM | BONSERVİS: 1,25 MİL. €
Kayserispor -> Pendikspor
- 15
JOHN MARY | KİRALIK
Ç.Rizespor -> Manisa FK
-
- 16
DİMİTRİOS KOURBELİS | KİRALIK
Trabzonspor - > Karagümrük
- 17
SOUZA
BJ Guoan -> Başakşehir
- 18
SİNAN GÜMÜŞ
Antalyaspor -> Eyüpspor
-
- 19
ANDREA BERTOLACCİ | KİRALIK
Cremonese -> Fatih Karagümrük
- 20
JONAS SVENSSON
Adana Demirspor -> Beşiktaş
- 21
JEAN ONANA | KİRALIK
Beşiktaş -> Marsilya
-
- 22
MATÍAS DİTURO
Fatih Karagümrük -> Elche FC
- 23
KÉVİN RODRİGUES
Adana Demirspor -> Kulüpsüz
- 24
ERİC BAİLLY
Beşiktaş -> Villarreal
-
- 25
YOUNÈS BELHANDA
Adana Demirspor -> Kulüpsüz