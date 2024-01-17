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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatları dolar bazında geriledi - Emlak Haberleri

        Konut fiyatları dolar bazında geriledi

        Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 82,8 arttı. Dolar bazında metrekare bazında Türkiye ortalaması 1079 dolardan 1059 dolara, İstanbul ortalaması ise 1594 dolardan 1555 dolara geriledi

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 17.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:51
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        TCMB, Kasım 2023'e dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 82,8 arttı.

        Metrekare başına ortalama fiyat; Türkiye ortalamasında 30 bin 319 TL olurken, İstanbul'da 44 bin 532 TL oldu.

        DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

        Dolar bazında fiyatlarda ise düşüş görüldü. Türkiye ortalaması 1079 dolardan 1059 dolara, İstanbul ortalaması ise 1594 dolardan 1555 dolara geriledi.

        TARİH Türkiye ortalaması ($) İstanbul ortalaması ($)
        2022-11 911.4 1440.7
        2022-12 950.9 1493.6
        2023-01 994.2 1538.8
        2023-02 1085.8 1685.6
        2023-03 1144.9 1773.5
        2023-04 1180.7 1815.1
        2023-05 1194.5 1822.1
        2023-06 1064.4 1608.9
        2023-07 1001.5 1493.7
        2023-08 1030.2 1545.5
        2023-09 1078.5 1616.7
        2023-10 1078.6 1594.0
        2023-11 1058.7 1555.1

        FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ BÖLGELER

        TCMB'nin verilerine göre; en yüksek fiyat artışının yaşandığı bölgeler şöyle sıralandı: Yüzde 130,7 ile Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, yüzde 128,5 ile Çankırı, Kastamonu, Sinop ve yüzde 127 ile Zonguldak, Bartın, Karabük oldu.

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