İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
İngiltere'de Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve 14 gün hastanede kalacağı açıklandı.
- 1
Kensington Sarayı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Galler Prensesi Kate'in başarılı bir karın ameliyatı geçirdiğini ve 2 haftaya kadar hastanede kalacağını
ifade etti.
- 2
Saraydan yapılan açıklamada, tahtın varisi Prens William'ın eşi Kate'in, eve dönmeden önce Londra'nın merkezindeki özel bir hastane olan London Clinic'te 10 ila 14 gün kalmasının beklendiği belirtildi.
- 3
Açıklamada 31 Mart'taki Paskalya öncesinde prensesin kamu görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
-
- 4
Açıklamada "Galler Prensesi bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmekle birlikte; halkın, çocukları için mümkün olduğu kadar normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi gelişmelerinin gizli kalması yönündeki isteğini anlayacağını umuyor" denildi.
- 5
Prensesin ofisi, yalnızca 'paylaşılacak önemli yeni bilgiler' olduğunda sürece ilişkin güncellemeler sağlanacağını da ayrıca ifade etti.
- 6
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
-