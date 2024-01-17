Fenerbahçe - Adanaspor maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Adanaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe evinde Adanaspor'u ağırlıyor. Mücadelede kazanan taraf Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıracak
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlıyor.
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Emre Mor, JoshuaKing, Batshuayi
ADANASPOR: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes
Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemiyor.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almıyor.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Adanaspor tarihleri boyunca toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 23'ünü Fenerbahçe kazanırken, 8 maçtan Adanaspor galip ayrıldı. 15 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 79 gol atarken, Adanaspor 36 gol kaydetti.