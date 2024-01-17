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        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya’nın dondurulan varlıkları, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanmalı

        Zelenskiy: Rusya’nın dondurulan varlıkları, Ukrayna’nın yeniden inşası için harcanmalı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "(Rusya'nın) Dondurulan 300 milyar doları, Ukrayna'da yok edilenleri yeniden inşa etmek için kullanılmalı. Bu varlıklar varken, Ukrayna'ya destek amacıyla neden başka kaynak arayalım ki?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:02
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        Zelenskiy: Ukrayna'nın inşası Rusya'nın parasıyla olmalı
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        Zelenskiy, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yabancı medya mensuplarıyla bir araya gelerek, savaş alanındaki son durumu değerlendirdi.

        Batı yardımları olmadan ülkesinin Rusya karşısında savaşta zayıf düşeceğini, kayıpların artacağını belirten Zelenskiy, “Dış yardımlar olmadan ciddi sıkıntılar yaşarız. Mühimmat yetmez, hava savunmasında zayıf kalırız. Örneğin; balistik füzeleri düşüremeyiz, ölü ve yaralı sayısında ciddi artış yaşanır." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Batılı ülkelerin sunduğu hava savunma sistemleri sayesinde bu kış ülkesinde enerji krizi yaşanmadığını aktararak, “Yardımlar kesilirse, tüm Avrupa’yı saracak büyük bir krize kapı açılır. Rusya, Ukrayna’yı ele geçirme şansına sahip olur. Avrupa’nın güvenliği sarsılır. NATO ile Rusya savaşı başlar." diye konuştu.

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        Ukrayna savaşı başladıktan sonra Batılı ülkelerce el konulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya verilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, “Rusya, bugün neden savaşın maliyetini yeterince hissetmiyor? Çünkü Batı’nın, Ukrayna konulu tüm kararlarında gecikmeler yaşanıyor. Oysa dondurulmuş 300 milyar dolarlık varlıklar sayesinde Rusya için savaşın bedelini yükseltebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        "Savaş başladıktan bu yana Ukrayna’nın zararı 700 milyar doları buldu"

        Zelenskiy, Ukrayna ile Dünya Bankasının savaş maliyeti konusunda ortak soruşturma yürüttüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Savaş başladıktan bu yana Ukrayna’nın zararı 700 milyar doları buldu. Bu rakam, işgal altındaki topraklarımızdaki durumu kapsamıyor bile. (Rusya'nın) Dondurulan 300 milyar doları, Ukrayna’da yok edilenleri yeniden inşa etmek için kullanılmalı. Bu varlıklar varken, Ukrayna’ya destek amacıyla neden başka kaynak arayalım ki?"

        Rusya’nın Karadeniz’de gemiciliği bloke etmesi nedeniyle birçok ülkede tarım ürünlerinin zamlandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Hatta bazı devletler, Rusya yüzünden ekmeksiz kaldı. Bu yüzden Ukrayna’ya yapılan destek, aslında kaos ve açlığı önleme adına tüm kıtalara yardım demek." dedi.

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