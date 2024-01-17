Melisa Döngel: Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu

"HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Melisa Döngel'e, geçtiğimiz aylarda, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna verdiği, "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtı hatırlatılarak yöneltilen; "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusuna ise; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama benim bir kız arkadaşım benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevap verdi.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram