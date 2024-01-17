Fatih Terim, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: Bakasetas...
Fatih terim yönetimindeki Panathinaikos, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı. Yunan ekibinin Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ı renklerine bağladığı bildirildi
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, devre arası transfer dönemine hızlı başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyuran Panathinaikos, Süper Lig'den bir ismi daha renklerine bağladı.
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Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile anlaşmaya vardı.
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Gazetta'da yer alan habere göre, Panathinaikos, Trabzonspor ve Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.
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Transfer Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından resmileşecek.
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ANASTASIOS BAKASETAS'IN PERFORMANSI
Trabzonspor'un 30 yaşındaki oyuncusunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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Trabzonspor'a 2021'de Alanyaspor'dan transfer olan Bakasetas, 121 resmi maçta 33 gol ve 24 asistle önemli bir performans sergiledi.
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TERİM İÇİN BİR İDDİA DAHA
Öte yandan kaleci arayan Panathinaikos, yerli bir ismi daha kadrosuna katabilir.
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Terim'in Adana Demirspor forması giyen Ertaç Özbir'i istediği ileri sürüldü.
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İki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin netleşmesi bekleniyor.
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