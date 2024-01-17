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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: Bakasetas... - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: Bakasetas...

        Fatih terim yönetimindeki Panathinaikos, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı. Yunan ekibinin Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ı renklerine bağladığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:38
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        • 1

          Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, devre arası transfer dönemine hızlı başladı.

        • 2

          Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyuran Panathinaikos, Süper Lig'den bir ismi daha renklerine bağladı.

        • 3

          Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile anlaşmaya vardı.

        • 4

          Gazetta'da yer alan habere göre, Panathinaikos, Trabzonspor ve Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.

        • 5

          Transfer Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından resmileşecek.

        • 6

          ANASTASIOS BAKASETAS'IN PERFORMANSI

          Trabzonspor'un 30 yaşındaki oyuncusunun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        • 7

          Trabzonspor'a 2021'de Alanyaspor'dan transfer olan Bakasetas, 121 resmi maçta 33 gol ve 24 asistle önemli bir performans sergiledi.

        • 8

          TERİM İÇİN BİR İDDİA DAHA

          Öte yandan kaleci arayan Panathinaikos, yerli bir ismi daha kadrosuna katabilir.

        • 9

          Terim'in Adana Demirspor forması giyen Ertaç Özbir'i istediği ileri sürüldü.

        • 10

          İki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin netleşmesi bekleniyor.

        • 11
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