Brentford'a yeni transfer olmuştu: Yunus Emre Konak şoku!
Sivasspor'dan Brentford'a yeni transfer olan Yunus Emre Konak, maç öncesi ısınmada tendonunun kopması nedeniyle 4-5 ay sahalardan uzak kalacak
Sivasspor'dan Brentford'a yeni transfer olan Yunus Emre Konak, kısa sürede büyük bir sakatlık yaşadı.
Dün Wolverhampton ile oynanan FA Cup rövanş maçı öncesinde sakatlık yaşayan 18 yaşındaki futbolcunun tendonunun koptuğu ve 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
12 yaşında futbol akademisine adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise A takıma yükselen 18 yaşındaki Yunus Emre, 4.5 milyon Euro'ya İngiltere'nin yolunu tutmuştu.