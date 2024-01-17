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        Haberler Dünya 4 gün çalışma sistemi yaygınlaşıyor! Dominik Cumhuriyeti 4 güne ve 36 saat çalışmaya geçiyor!

        Bir ülke daha haftada 4 gün çalışma sistemine geçecek

        Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi. Çalışanların aynı maaşı almaya devam edeceği de vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:23
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        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
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        Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler, 4 günlük çalışma sisteminde, altı aylık pilot uygulamasına hazırlanıyor.

        Dominik hükümeti, pilot uygulamanın Şubat ayında başlayacağını, çalışanların aynı maaşı alacağını ve standart çalışma haftasının Pazartesi'den Perşembe'ye 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söyledi.

        Çalışma bakanı Luis Miguel de Camps, "İnsanlara öncelik veriyor, sağlık ve refahı artırıyor ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretkenliği teşvik ediyoruz" dedi.

        Katılması beklenen şirketler arasında ülkenin önde gelen telekomünikasyon, enerji ve sağlık şirketleri de yer alıyor.

        Şu anda Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler genellikle hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor ancak haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyorlar.

        İngiltere 2023'te dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmış ve olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yaparken, Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock ve Unsplash'ten servis edilmiştir.

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