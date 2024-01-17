Yarıyıl tatilinde çocuklar için kültür sanat etkinlikleri
22 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline giren çocuklar için birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici kültür-sanat etkinlikleri bulunuyor. İşte sömestr tatilinde çocuklar için etkinlik önerileri!
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YARIYIL TATİLİNDE İŞ SANAT'TAN ÜCRETSİZ ATÖLYELER
İş Sanat, yarıyıl tatiline giren öğrencileri İstanbul ve Ankara'da bulunan müzelerinde birbirinden renkli atölyelerde ücretsiz ağırlayacak. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi de yarıyıl tatilinde birbirinden renkli atölyeleri ile öğrencileri bekliyor.
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3-5 yaş grubunun katılabileceği Benim Hayvan Dostlarım atölyesinde Türk Resmini İzlemek Sergisi'nde yer alan Hayvanlar Âlemi odasında sergilenen resimler ve heykeller ebeveyn ve çocuklarla birlikte incelenecek. Daha sonra kendilerine bir habitat seçen çocuklar farklı malzemeler kullanarak seçtikleri habitatta yaşayabilecek bir hayvanın heykelini yapacaklar.
6-9 yaş grubunun katılabileceği Kat Kat Duygular atölyesinde ise çocuklar Türk Resmini İzlemek Sergisi'nde yer alan soyut eserler aracılığıyla kavramlar dünyası ile tanışacak. Sanatçıların hayal dünyalarının ve ilham kaynaklarının keşfedileceği bu atölyenin sonunda her çocuk kendi yaptığı soyut sanat çalışmasını özel bir katlama tekniği ile akordiyon kitap tasarımına dönüştürecek.
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İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, atölye çalışmaları ile öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve tatil boyunca eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.
5-6 yaş grubunun katılabileceği Yaşasın Cumhuriyet atölyesi, çocukları Cumhuriyet'in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Aynı başlıklı süreli sergide yer alan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından ilham alan çocuklar kendi kutlama taçlarını hazırlıyorlar.
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7-9 yaş grubunun katılabileceği Robotik Kodlama Üretim Bandı atölyesinde ise katılımcılar üretim bandının işlevini ve günlük kullanımdaki yerini keşfederek özel motorize yapı taşlı Lego kitler ile kendi 3 boyutlu üretim bandı modellerini inşa eder. Mühendislik, matematik ve teknolojiyi bir araya getiren çalışmada katılımcılar kendi tasarımlarının yanı sıra planlama, zaman yönetimi ve yaratıcı düşünme gibi edimleri geliştirme fırsatı bulurlar.
Ankara Ulus'taki tarihi İş Bankası binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Müzede Masal: Birikim Masalı (Ebeveyn-Çocuk Atölyesi), Cumhuriyet Postası Atölyesi ve Antik Kent Nysa'yı Geziyorum gibi pek çok atölye ile ara tatildeki çocuklara keyifli saatler sunuyor.
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3-5 yaş grubunun katılabileceği Müzede Masal: Birikim Masalı atölyesi ebeveynlere ve çocuklara “-İftiharla Sunar sergisindeki bulmacaları çözdürüyor ve etkileşimli masal anlatısına katılmaları için fırsat sunuyor. Aynı zamanda koleksiyondan alınan ilhamla baskı tekniğiyle kendi el çantalarını tasarlamalarına olanak sağlıyor.
8-10 yaş grubunun katılabileceği Cumhuriyet Postası atölyesi ise katılımcılarını öncelikle Yaşasın Cumhuriyet sergisini rehberli olarak gezdiriyor. Ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden katılımcılar, tur sonrasında yapılan etkinlikte dönem pulları replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını yaparak atölyeden ayrılıyor.
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İBB ŞEHİR TİYATROLARI İLK DEFA SÖMESTR TATİLİNE ÖZEL, ÇOCUKLARLA OYUNLARINI BULUŞTURUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ocak ayında mevcut çocuk oyunlarının yanı sıra yarıyıl tatiline özel sahneleyeceği çocuk oyunlarıyla minik seyircilerle buluşuyor. Tiyatroseverler 22 Ocak ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde; Bekçi İle Postacı, Bir Gece Masalı, Çöpsüz Dünya adlı yerli ve yabancı klasik eserlerle yeni maceralara tanık oluyor.
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22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde Bekçi ile Postacı,
22 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Ümraniye Sahnesi'nde Bir Gece Masalı,
29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de ise Kadıköy Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi'nde Çöpsüz Dünya oyunu sahneleniyor.
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PERA ÖĞRENME'DEN YARIYIL TATİLİ ATÖLYELERİ
Pera Öğrenme yarıyıl tatilinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik farklı programlar sunuyor. Pera Müzesi'ndeki sergiler paralelinde düzenlenen atölye ve sergi turları 23 Ocak - 4 Şubat arasında müzede gerçekleşecek. 4-6, 7-12 ve 13-17 yaş gruplarına özel etkinliklerin bulunduğu programda öğrenciler; ahşap baskı, heykel, çivi yazısı, stop-motion animasyon, Kintsugi, papier-mâché (kağıt hamuru) gibi farklı teknikleri deneyimleme fırsatı bulacak. Çocukların velileriyle birlikte katılabileceği bir etkinliğin de yer aldığı program 15 farklı yaratıcı sanat atölyesinden oluşuyor.
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ATÖLYE PROGRAMI:
PERA ÇOCUK (4-6 Yaş)
Renkli Katmanlar: Şeffaf Tablom
23 Ocak Salı, 10.30
26 Ocak Cuma, 10.30
2 Şubat Cuma, 10.30
Ahşap Baskı: Tek Motif, Çok Desen!
24 Ocak Çarşamba, 10.30
27 Ocak Cumartesi, 10.30
Panoramadan Düşsel Heykele
25 Ocak Perşembe, 10.30
30 Ocak Salı, 10.30
Evvel Zaman Dışında: Geleceğin Masalı
27 Ocak Cumartesi, 13.30
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PERA ÇOCUK (7-12 Yaş)
Parçadan Bütüne: Kolektif Yaratım
24 Ocak Çarşamba, 13.30
Çivi Yazısıyla Kil Tablet
24 Ocak Çarşamba, 15.30
4 Şubat Pazar, 12.30
Stop-Motion: Konuşan Resimler
30 Ocak Salı, 13.30
Manzaranın Hissi: Kent Heykeli Tasarımı
1 Şubat Perşembe, 10.30
"Küçük Sarı Daire": Ebeveyn-Çocuk Müze Deneyimi
3 Şubat Cumartesi, 15.30
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PERA ÇOCUK (9-12 Yaş)
Kintsugi: Kırık Parçaları Dönüştür!
25 Ocak Perşembe, 13.30
1 Şubat Perşembe, 15.30
Fenakistiskop: Döndür Canlansın!
1 Şubat Perşembe, 13.30
Kağıt Hamurundan Kase
23 Ocak Salı, 13.30
4 Şubat Pazar, 15.00
PERA GENÇ (13-17 Yaş)
Müzede Drama: Resimlerin İzini Sürmek
25 Ocak Perşembe, 15.30
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ÖĞRETMENLERE ÖZEL ATÖLYELER
Duygusal İlk Yardım
2 Şubat Cuma, 15.30
Objelerin Müze Yolculuğu
3 Şubat Cumartesi, 10.30
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AKM ARA TATİLDE TÜM ÇOCUKLARI BEKLİYOR
İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Kırmızı Küre', 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam' oyunlarını minik sanatseverlerle buluştururken, 'Hayal' temsili İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak. Eğitici ve öğretici çocuk atölyeleri 22 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezinin çocuklara özel tasarlanmış alanı AKM Çocuk Sanat Merkezi ile AKM Tiyatro Salonu ve AKM Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşecek.
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Odadaki Sihirbaz
Kubilay QB Tunçer'in yönetimindeki 'Odadaki Sihirbaz' adlı gösteri 21 Ocak ve 30 Ocak'ta 14.00 ve 16.00 saatlerinde AKM Çok Amaçlı Salonda minik izleyicilerle buluşuyor. 3+ yaş grubu çocuklar ve yetişkinler için keyifli bir deneyim sunacak 50 dakikalık temsil, dünya genelinde 16 yıldır sergilenen QB Tunçer'in havada uçuşan sihirleri ve rengarenk görsel şölen ile dolu.
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Enstrümanları Tanıyalım 'Üflemeliler'
Enstrümanları Tanıyalım 'Üflemeliler' etkinliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın sanatçıları ile minik sanatseverler bir araya gelecek. Nefesli sazların tanıtımı ile başlayacak etkinlikte, çocuklar flüt, obua, klarnet, fagot ve korno gibi enstrümanlarla tanışacak ve ardından sanatçılar performanslarını sergileyecek. İnteraktif olan etkinlik ücretsiz olarak, 23 Ocak 2024 Salı günü saat 13.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuayesinde gerçekleşecek.
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Anadolu Ateşi 'Kıvılcım'
Anadolu Ateşi 'Kıvılcım' çocuk grubu gösterisi, 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 15.30 ve 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Her yaştan izleyiciye hitap eden, çocukların küçük yaşta sanatla tanışmalarını sağlayan gösteri, Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik, modern ve dünya dansları kurgusu ile sahneye taşınacak.
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Kırmızı Küre
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Pınar Akkuzu'nun kaleme aldığı 'Kırmızı Küre' oyunu, Güray Dinçol'un yönetiminde 27 Ocak Cumartesi saat 12.00 ve 15.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda minik sanatseverler ile buluşacak. Oyuncu kadrosu Çiğdem Aygün, Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla, Yasemin Taş Sal, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş'tan oluşuyor.
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Hayal
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda 'Hayal' adlı çocuk oyununu sahneleyecek. Çocuklara hayal gücünü kullanma ve hedeflerine ulaşma konularında ilham veren Çağrı Kökten'in yazıp yönettiği oyun ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi katılımıyla seyirciyle buluşacak.
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Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam
İstanbul Devlet Tiyatrosu, 4 Şubat Cumartesi günü saat 12.00 ve 15.00'de AKM Tiyatro Salonunda 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam' çocuk oyununu sahneleyecek. Sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti konu alan Elif Erdal'ın yönettiği oyunda Tolga Kortunay, Asena Hotamış, Berk Yaparel, Zeynep Kızıltan Şıkyıldız, Su Lara Aslan, Tuğba Ülgen, Cihan Akyürek, Pelin Köksal, Onur Camcı, Dinçer Simsar rol alıyor.
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Wolfie Harikalar Operası'nda
Wolfie Harikalar Operası'nda, zamanı olmayan bir mekâna düşen Yönetmen'in, opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alınıyor. Operayı tanımaya çalışan Yönetmen'in seçmeler sırasında Mozart'ın küçüklüğü Wolfie'yi görmesi ile macera başlıyor. Besteci Şef Umut Kosman'ın yönettiği eserin yapımcılığını Duende Global, rejisörlüğü Caner Akın üstleniyor. Tan Sağtürk Akademi dansçılarının katılımıyla sahnelenecek Wolfie Harikalar Operası, 3 Şubat Cumartesi günü, saat 12.00 ve 15.00'te AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek.
Bir Zebra Müzikali
Barış Can Çelik'in yazdığı, Alim Dedei'nin yönettiği, Burak Aydın, Tarkan Demirtaş, Nihal Arslan, Fatma Doyuk, Özlem Gönül ve Elif Atalay'ın rol aldığı 'Bir Zebra Müzikali' AKM Tiyatro Salonu'nda 1 Şubat'ta minik izleyicilerle buluşacak. Kharo Çölü'nde yaşayan zebraların macerasını konu alan oyun, müzik, dans ve macera dolu bir atmosfer sunacak.
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AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatil döneminde de çocuklar için hem eğlendirici hem de geliştirici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bez Kalemlik Tasarımı, Seramik Anahtarlık, Kukla Yapım, Mum Yapım, Çanta Tasarım, Taş Boyama, Ahşap Boyama Atölyeleri ve Çocuk Arkeologlar Kazıda etkinliği çocukların el becerilerini geliştirirken problem çözme yeteneklerini de güçlendiriyor.
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İSTANBUL MODERN'DE ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞUYOR
İstanbul Modern Sanat Müzesi yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7–10 yaş aralığındaki çocuklar, 22 Ocak–2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu program kapsamında, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor.
Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu'nda yer alan her bir atölye, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı atölyenin en az beşine katılan çocuklara Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor. İstanbul Modern'in programı şu şekilde:
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Mikro Formlarla Sanat
22 ve 29 Ocak 2024 | Pazartesi, 10.30–12.30
Aynı anda hem bilim hem sanat yapılabilir mi? Gözlem ve deney sanata nasıl dönüşür? Program, gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri üzerinden bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmeye odaklanıyor.
Hazır Nesne ile Heykel
23 ve 30 Ocak 2024 | Salı, 10.30–12.30
Heykel nasıl yapılır? Sanatçıların heykellerinde kullandıkları hazır nesneler neler olabilir? Program, çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanıyor.
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Lekeler ve Çizgiler
24 ve 31 Ocak 2024 | Çarşamba, 10.30–12.30
Sanatta leke nasıl kullanılır? Çizgi nasıl oluşur? Lekeler ve çizgilerle ne tür sanat çalışmaları üretilebilir? Çizgi, leke ve doku gibi sanatın temel kavramlarına ve doğaçlama tekniğine odaklanan program, çocukları soyut resimlerin dünyasına çağırıyor.
Kentin Kolajları
25 Ocak ve 1 Şubat 2024 | Perşembe, 10.30–12.30
İlk kent resimleri ne zaman yapılmış? Modern ve çağdaş sanatçılar yaşadıkları kentleri nasıl anlatmışlar? Program, çocukları yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini sanat aracılığıyla düşünmeye davet eden kent kavramına odaklanıyor.
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Mono Baskı
26 Ocak ve 2 Şubat 2024 | Cuma, 10.30–12.30
Mono nedir? Mono baskı nasıl yapılır? Çoğalan her görüntü nasıl farklılaşır? Program, çocukların sanatçıların uyguladıkları en eski baskı tekniklerinden biri olan mono baskıyı keşfetmelerine odaklanıyor. ,
Boyanın Öyküsü
22 ve 29 Ocak 2024 | Pazartesi, 13.30–15.30
Boya nelerden oluşur? Sanatçılar eskiden boyalarını nasıl hazırlarlardı? Boya üretim teknolojisinin gelişmesi sanatı nasıl değiştirdi? Program, boya üretiminin tarihine ve doğal malzemeler ile çalışan sanatçıların üretim süreçlerine odaklanarak çocukları doğa ve çevremize sanat aracılığıyla bakmaya davet ediyor.
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Duvarların Resmi
23 ve 30 Ocak 2024 | Salı, 13.30–15.30
Bir şehri farklı bakış açıları ile nasıl resimleyebiliriz? Sokak duvarlarında karşımıza neler çıkar? Program, çocukları geçmişten bugüne sanatçıların yaşadıkları ya da gezip gördükleri yerleri nasıl resimlediklerini keşfetmeye davet ediyor.
Modern Figüratif Resimler
24 ve 31 Ocak 2024 | Çarşamba, 13.30–15.30
Figür ne demek? Figüratif resim ne demek? Modern figüratif resmin özellikleri nelerdir? Program, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarına odaklanıyor.
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Lirik mi, Geometrik mi?
25 Ocak ve 1 Şubat 2024 | Perşembe, 13.30–15.30
Soyut resim ne demek? Lirik soyut ve Geometrik soyut resmin farkı nedir? Program, sanatçıların tanıdık herhangi bir nesne ya da figüre benzetme kaygısı olmaksızın duygularını ve fikirlerini, renkler ve şekillerle aktardıkları soyut resimlere odaklanıyor.
Manzaranın Dönüşümü
26 Ocak ve 2 Şubat 2024 | Cuma, 13.30–15.30
Manzara nedir? Peyzaj nedir? Sanatçılar çevrelerini ve doğayı nasıl yorumlamışlar? Programda çocuklar, insanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat tarihinden örneklerle keşfediyor.
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ÇOCUKLAR İÇİN GÖKYÜZÜNDEKİ GEMİLER RESİM ATÖLYESİ
Yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukları sanatın büyülü dünyası ile buluşturan Trump Art Gallery, 20 Ocak Cumartesi ve 21 Ocak Pazar günü, çocukların yarıyıl tatilinde kültür ve sanatla buluşmasına imkân sağlayacak.
Sanatçı Ağıt Uğur Uludağ, Trump Art Gallery'deki 'Rüyaların Gündoğumu' isimli sergisi kapsamında, çocuklarla 'Gökyüzündeki Gemiler Resim Atölyesi' gerçekleştirecek.
Atölye, 20 Ocak Cumartesi ve 21 Ocak Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Atölyeye katılım ücretsiz ancak öncesinde ön kayıt yaptırılması gerekiyor.
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CUMHURİYETİN YÜZÜ SERGİSİ SÖMESTR TATİLİNDE ÇOCUKLARI BEKLİYOR
Borusan Hikâye Evi Sergide programı sömestrde, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın Cumhuriyetimizin 100. yılı için Galataport O2 Blok'ta açtığı Cumhuriyetin Yüzü sergisinde çocukları ağırlıyor. Okul-dışı eğitimin tarih ve sanatla kesiştiği bu özel program kapsamında, çocuklarla birlikte bir zaman tünelinden geçiyor ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarında keyifli bir gezi ve küçük atölyeler yapılıyor.
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Tarihe karşı merak duygusunu uyandırmayı hedefleyen bu gezide alanında uzman eğitmenler çocuklara eşlik ediyor. Katılımcı sayısının sınırlı olduğu bu program sömestrde 23, 25, 26, 30, 31 Ocak saat 14.30'da ve 1 Şubat'ta 12.00'de 7-9 yaş arasındaki çocuklara özel olarak gerçekleşecek ve rezervasyonlar rezervasyon.bkv.org.tr adresi üzerinden alınacak.
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Atölye Pikolo da 20 ve 26 Ocak tarihlerinde 8-12 yaş grubuna yönelik sergi turu düzenleyecek. Tur sonunda, çocuklar, Cumhuriyet'in kendileri için anlamını renkleri ve kelimeleri kullanarak yapacakları kolektif bir sanat çalışması ile görselleştirecekler. 15 çocuğun katılımı ile sınırlı olan tur yaklaşık 1 saat sürecek. Katılım için 18 ve 24 Ocak, saat 14.00'te Galataport İstanbul mobil uygulamasında açılacak atölye ekranından, kontenjanla sınırlı olan kodlar alınabilecek.
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KÜÇÜK ELLER REZAN HAS MÜZESİ'NDE BULUŞUYOR
Rezan Has Müzesi'nin çocuk eğitim atölyeleri yeniden başlıyor. 5-7 yaş çocuklara yönelik düzenlenecek eğitim atölyeleri yarıyıl tatilinde müzede gerçekleştirilecek. İlki 24 Ocak'ta başlayacak olan atölyelerde çocuklar öncelikle müze gezisi ile eserleri gözlemleyerek yorumlayacaklar.
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Müze gezisinden sonra başlayacak Kilden Desene Tablet ve Minik Kemer Ustaları atölyelerinde çocukların yaratıcılık, hayal gücü ve el becerileri gelişirken aynı zamanda kültür varlıklarını tanıyan ve koruma bilincine sahip, geçmişi öğrenerek bugünü ve geleceği ilişkilendiren birer birey olmaları hedefleniyor.
Malzemelerin Rezan Has Müzesi tarafından sağlanacağı atölyelerin kontenjanları 10 kişiyle sınırlı. Eğitim ücreti bir atölye için 200 TL...
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MEŞHER YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLARI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURUYOR
Meşher, çocuklara yönelik atölye programlarına yarıyıl tatilinde de devam ediyor. Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisindeki eserlerden ilham alan dört farklı atölye, 7-12 yaş aralığındaki çocukları keşif dolu eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.
Afiş Tasarımı Atölyesi, 23 Ocak Salı günü saat 14.00'te düzenlenecek.
İstanbul'dan Bildiriyorum: Seyahatname Atölyesi 25 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek.
Yapboz Atölyesi 21 Ocak Çarşamba saat 14.00'te çocukları bekliyor olacak.
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Düşlediğim Şehrin Manzarası: Panorama Atölyesi, 1 Şubat Perşembe, saat 14.00'te düzenlenecek. Atölyelere katılım ücretsizdir. Gerekli malzemeler Meşher tarafından karşılanacaktır.