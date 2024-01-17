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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak. Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:00
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        • 1

          Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.

        • 3

          Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

        • 4

          Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        • 5

          6 EKSİK

          Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        • 6

          Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

        • 7

          Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

        • 8

          İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:

        • 9

          İrfan Can Eğribayat

        • 10

          Mert Müldür

        • 11

          Bonucci

        • 12

          Yusuf Akçiçek

        • 13

          Oosterwolde

        • 14

          Bartuğ Elmaz

        • 15

          Rade Krunic

        • 16

          Mert Hakan

        • 17

          Ryan Kent

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          Joshua King

        • 19

          Batshuayi

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