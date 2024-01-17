Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak. Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki Fenerbahçe - Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
- 1
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak.
- 2
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.
- 3
Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
-
- 4
Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
- 5
6 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.
- 6
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.
-
- 7
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.
- 8
İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:
- 9
İrfan Can Eğribayat
-
- 10
Mert Müldür
- 11
Bonucci
- 12
Yusuf Akçiçek
-
- 13
Oosterwolde
- 14
Bartuğ Elmaz
- 15
Rade Krunic
-
- 16
Mert Hakan
- 17
Ryan Kent
- 18
Joshua King
-
- 19
Batshuayi