Avusturya'da, evinin bodrumuna 24 yıl boyunca hapsettiği öz kızına tecavüz ederek ondan 7 çocuk sahibi olan ve ömür boyu hapis cezası alan Josef Fritzl'in bu yıl şartlı tahliye hakkına sahip olacağı açıklandı.

Fritzl'in avukatı Astrid Wagner, Kronen Zeitung'a "Şartlı tahliye alma sürecindeyiz. Başvuru onaylanırsa ki öyle olacağını varsayıyorum, kalan süreçte bir evde devam etmesini sağlamak isterim" dedi.

İngiliz medyasının haberine göre, psikiyatri raporunun Fritzl'in 'artık tehlikeli olmadığını' belirlemesinin ardından serbest bırakılması da muhtemel görünüyor.

HUZUREVİNE NAKLEDİLEBİLİR

Linz Üniversitesi'nden adli psikiyatri uzmanı Heidi Kastner, ülkenin en kötü şöhretli mahkumunun artık kamuya yönelik bir tehdit oluşturmadığı sonucuna varan raporu hazırlamak için bir yıl harcadı.

Serbest bırakılmaya yönelik ilk adımın bir parçası olarak, normal hapishane sistemi aracılığıyla Krems-Stein hapishanesine transfer edilebileceğini ve ardından büyük ihtimalle son yıllarını geçireceği bir huzurevine nakledilebileceğini söyledi.

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Yerel medyaya dayandırılan haberde, Fritzl'in son dönemlerde 'kafası karışmış gibi' göründüğü, düzenli olarak televizyona konuştuğu, kendisinin bir pop yıldızı olduğuna inandığı ve aile üyelerinin hiç gerçekleşmemiş ziyaretlerinden bahsettiği belirtildi. Ayrıca yürüteç ihtiyacı olduğu da bildirildi.

Nihai kararın ne zaman verileceği ise henüz netlik kazanmadı.