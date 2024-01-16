Spor yazarları Galatasaray'ın Kayserispor maçını değerlendirdi

"TEDBİR ALMASI LAZIM"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Kendi sahanda ve seyircin önünde oynuyorsun, tribünlerden müthiş bir destek var. Buna rağmen bu kadar zorlanarak galip geliyorsan Okan hocanın buna tedbir alması lazım. Zaha, Zaha diyoruz... Sezon başı methiyeler yazdık. Taraftar yöneticileri kral ilan etti. Ama ben o Zaha’ya bakıyorum. Herhalde bir yanlışlık var diyorum. Bizim düşündüğümüz Zaha değil bu... Bu kadar top kaybıyla oynarsa aklımıza böyle şeyler gelir. Bana sorsalar ‘solda Kerem Aktürkoğlu mu Zaha mı’ diye, hiç düşünmeden Kerem Aktürkoğlu derim. Bu futbolcular biraz olsun hücumu düşünmez mi? Sadece rakip atakları kesmek için mi o formayı giyiyorlar? Hadi Torreira iyi bir kesici, Ndombele’nin Kerem Demirbay’dan veya Kaan Ayhan’dan ne farklılığı var. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarıda Mertens’in attığı net golü, gol öncesi faul var diye iptal etti. Bence gol nizamiydi."