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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu - Futbol Haberleri

        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu

        FIFA The Best ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende 7 farklı kategoride ödüller sahibini buldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2023 FIFA'nın En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:52
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        • 1

          FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.

        • 2

          Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi'nde Inter Miami forması giyen Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

        • 3

          Törene katılmayan 36 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

        • 4

          France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 8 kez alan Messi, FIFA'nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022'den sonra 4. defa kazandı.

        • 5

          En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

        • 6

          FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en skorer ismi ve FIFA'nın yılın kadın oyuncusu ödülünü 6 kez alan 37 yaşındaki Brezilya futbolcu Marta'ya da FIFA Özel Ödülü verildi.

        • 7

          Geçen sezon Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası'nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Josep Guardiola, Simone Inzaghi (Inter) ve Luciano Spalletti'nin (Napoli/İtalya Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

        • 8

          Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere Milli Takımı'nın başındaki Sarina Wiegman aldı. Wiegman 2017, 2020 ve 2022'den sonra 4. kez ödülün sahibi oldu.

        • 9

          Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, yılın erkek kalecisi, Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mary Earps de yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

        • 10

          Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü, Brezilya İkinci Ligi'nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga'ya gitti.

        • 11

          FIFA Taraftar Ödülü ise Arjantin kulübü Atletico Colon'un maçını tribünden izlerken, kucağındaki çocuğuna şişeden süt içirirken görüntülenen Hugo Daniel Iniguez'e verildi.

        • 12

          Öte yandan FIFA Fair Play Ödülü'nü, Brezilya A Milli Takımı futbolcuları kazandı. Oyuncular, formasını giydiği Real Madrid'in İspanya ligindeki bir maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan takım arkadaşları Vinicius'a destek olmak için sahaya siyah formalarla çıkmıştı.

        • 13

          FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

          Erkekler:

          Kaleci: Thibaut Courtois

          Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias

          Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne

          Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius

        • 14

          Kadınlar:

          Kaleci: Mary Earps

          Savunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood

          Orta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati

          Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr

        • 15

          Geceye katılan isimler şöyle:

          Ederson

        • 16

          Jennifer Hermoso

        • 17

          Alessia Russo

        • 18

          Aitana Bonmati

        • 19

          Alexandra Blaire Krieger

        • 20

          Jennifer Hermoso Fuentes

        • 21

          Aitana Bonmati

        • 22

          Marta Vieira da Silva ve Marcia Aoki

        • 23

          Emma Hayes

        • 24

          Ronaldo

        • 25

          Thierry Henry

        • 26

          Michael Ballack ve eşi Simone

        • 27

          Alex Greenwood ve Mary Earps

        • 28

          Linda Caicedo

        • 29

          Cafu

        • 30

          Ruben Dias

        • 31

          Aitana Bonmati

        • 32

          Linda Caicedo

        • 33

          Emma Hayes

        • 34

          Duda Pavao ve Reshmin Chowdhury

        • 35

          Duda Pavao ve Reshmin Chowdhury

        • 36

          Marta Vieira da Silva ve Marcia Aoki

        • 37

          Guardiola

        • 38

          Christian Karembeu ve Thierry Henry

        • 39

          Marta Vieira da Silva

        • 40

          Pep Guardiola

        • 41

          Philippe Senderos

        • 42

          Ronaldo

        • 43

          Guardiola

        • 44

          Thierry Henry

        • 45

          Sarina Wiegman

        • 46

          Lucy Bronze

        • 47

          Jill Scott

        • 48

          Ian Wright

        • 49
        • 50
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