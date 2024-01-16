Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu

FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 8. kez dağıtıldı.