Kabine toplanıyor! Kabinenin gündeminde neler var?
2024'ün ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Gündemde Kuzey Irak ve Suriye'ye yönelik operasyonlar ile emekli maaşlarında yapılacak düzenleme olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabinesi, önemli başlıkları görüşmek için toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini emekli maaşlarına yönelik iyileştirmeler olacak. Yeni yılda, memur emeklileri yüzde 49.25 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oran yüzde 37,57 oldu. Arada 11,7 puanlık fark oluştu. Farkı gidermek için çalışma yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te yapılacak.
Toplantının ana gündemini, 7 bin 500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında iyileştirme oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklı, her iki düzenlemeyle ilgili sunum yapacak.
Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin gündemindeki ana maddelerden biri olacak.
KUZEY IRAK VE SURİYE'YE OPERASYON MASADA
Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından; bölgeye yönelik operasyonlar arttı. Kabinede, Irak ve Suriye kuzeyinden Türkiye’ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak.
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci bir başka gündem başlığı olarak ele alınacak. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. Kabinede, görüşme takvimine ilişkin değerlendirme yapılacak.
Bir diğer gündem başlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. İsrail, Lahey'de soykırımla yargılanırken; ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları da sürüyor. O adımlarla beraber, bölgeye yardımların ulaştırılması, insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı çözüm için yapılacaklar masaya yatırılacak.