İzlanda'da 1 ay içinde ikinci kez yanardağ patlaması yaşandı: Tehlike bitti mi?
İzlanda'da yaklaşık bir ay içinde yaşanan ikinci yanardağ patlamasıyla gözler yeniden başkente 40 km uzaklıktaki Grindavik kasabasına çevrilirken, İzlanda Cumhurbaşkanı "doğanın muazzam gücüyle" savaştıklarını söyledi
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarında bir aydan kısa süre içinde ikinci kez yanardağ patlamasının yaşanmasının ardından evler alev almıştı.
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İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson, doğanın muazzam gücüyle savaştıklarını söyledi.
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TEHLİKE GEÇTİ Mİ?
Bilim insanları dün patlamanın gücünün azaldığını ancak tehlikenin sona erdiğini söylemek için çok erken olduğunu söyledi.
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"KORKUTUCU ÇALKANTILI BİR DÖNEM"
Johannesson, uzun süredir uykuda olan volkanik sistemin uyandığını ve Reykjanes Yarımadası'nda korkutucu çalkantılı bir dönemin başladığını belirtti.
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Lav akıntıları Grindavik'te bazı evlere ulaşmış, ancak kasaba daha önce boşaltıldığı için kimsenin tehlikede olmadığı ifade edilmişti.
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18 ARALIK'TA PATLAMA YAŞANMIŞTI
İzlanda Meteoroloji Ofisinin (IMO) 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.
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Bu, 2021'den bu yana bölgede yaşanan beşinci patlama oldu.
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11 KASIM'DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.
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Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.
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Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.