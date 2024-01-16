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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan son dakika açıklama: Nafaka davası devam ediyor - Magazin haberleri

        Ahu Yağtu: Nafaka davası devam ediyor

        Etiler'de görüntülenen Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu. Yağtu, muhabirlere; "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor. Kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda" şeklinde yanıt verdi. Yağtu, ayrıca oğulları Kemal Yılmaz'ın hep birlikte tatil yapma yönünde bir isteği de olmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 08:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 08:50
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ahu Yağtu, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağtu, "Alışveriş yapmaya geldim ama bir şey beğenemedim. Gördüğünüz gibi elim boş çıktım" dedi.

        • 2

          "AZ AMA ÖZ OLSUN"

          Rol aldığı projelerden bahseden Ahu Yağtu, "İnce eleyip, sık dokuyorum. Sırf ekranda olmak için herhangi bir işte yer almayı tercih etmiyorum. Az ama öz olsun, başarımın sırrı bu" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "YAVAŞ YAVAŞ HAZIRLIKLARA BAŞLADIM"

          Okulların yarıyıl tatiline girecek olması sebebiyle oğlu Kemal ile birlikte tatil planı yaptıklarını dile getiren Ahu Yağtu, "Yarı yıl tatili için kışlık bir şeyler baktım. Yavaş yavaş hazırlıklara başladım. İnşallah bir yerlere gideceğiz. Kemal'in dersleri de gayet iyi" açıklamasında bulundu.

        • 4

          "OĞLUMUN ÖYLE BİR İSTEĞİ OLMADI"

          Ahu Yağtu, muhabirlerin, "Oğlunuz Kemal'in, eski eşiniz Cem Bey'in tatilde size eşlik etmesi yönünde isteği oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir isteği olmadı" yanıtını verdi.

        • 5

          "NAFAKA DAVASI DEVAM EDİYOR"

          10 Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti, 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı.

          Cem Yılmaz'ın nafakayı, 10 bin dolardan mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından Yağtu, karara itiraz etmiş ve İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ahu Yağtu’nun itirazını kabul eden İstinaf Mahkemesi, nafakayı tekrar 10 bin dolar olarak düzenlemişti.

          Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili soruları ise, "Nafaka davası henüz sonuçlanmadı. Dava süreci devam ediyor. Kendisine de sorarsınız karşılaştığınızda" diyerek cevapladı.

        • 6

          "GÜLMEDİM, KOMİK DEĞİL" DEMİŞTİ

          Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddialara sitem etmişti. Yılmaz; "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'Evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

          "Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Cem Yılmaz, tepkisini, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil" sözleriyle dile getirmişti.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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