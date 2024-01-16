"GÜLMEDİM, KOMİK DEĞİL" DEMİŞTİ



Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Levent'teki villasını 100 milyon TL'ye satacağı yönündeki iddialara sitem etmişti. Yılmaz; "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone çekimi vs ile haber yapılan 'Evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.



"Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba?" diye soran Cem Yılmaz, tepkisini, "Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil" sözleriyle dile getirmişti.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram