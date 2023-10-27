Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Chicago Film Festivali'nde ödül aldı! Ece Bağcı kimdir, kaç yaşında?

        Chicago Film Festivali'nde ödül aldı! Ece Bağcı kimdir, kaç yaşında?

        Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde canlandırdığı 'Sevim' karakteriyle Chicago Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alan Ece Bağcı gündem oldu. Peki, Ece Bağcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 15:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kuru Otlar Üstüne filminde Samet öğretmenin sınıfında bulunan Sevim adındaki öğrenciyi canlandıran genç oyuncu Ece Bağcı, Chicago Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanan filmi 'Kuru Otlar Üstüne' 29 Eylül günü vizyona girmişti. Başrollerinde Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekinci gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Ece Bağcı'da rol aldı. Dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu hakkında araştırılan: "Ece Bağcı kimdir, kaç yaşında?" sorularının yanıtlarını derledik.

        • 3

          ECE BAĞCI KİMDİR?

          İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki 'Sevim' rolüyle Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazanan Bağcı, Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone isimli tiyatro oyunlarında boy göstermiştir.

        • 4

          ECE BAĞCI KAÇ YAŞINDA?

          'Kuru Otlar Üstüne' filminde Sevim karakterini canlandıran Ece Bağcı, 2007 doğumludur. Genç isim 16 yaşındadır.

        • 5
        • 6
        • 7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Habertürk Anasayfa