Chicago Film Festivali'nde ödül aldı! Ece Bağcı kimdir, kaç yaşında?
Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde canlandırdığı 'Sevim' karakteriyle Chicago Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alan Ece Bağcı gündem oldu. Peki, Ece Bağcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Kuru Otlar Üstüne filminde Samet öğretmenin sınıfında bulunan Sevim adındaki öğrenciyi canlandıran genç oyuncu Ece Bağcı, Chicago Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.
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Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanan filmi 'Kuru Otlar Üstüne' 29 Eylül günü vizyona girmişti. Başrollerinde Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekinci gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Ece Bağcı'da rol aldı. Dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu hakkında araştırılan: "Ece Bağcı kimdir, kaç yaşında?" sorularının yanıtlarını derledik.
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ECE BAĞCI KİMDİR?
İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki 'Sevim' rolüyle Chicago Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazanan Bağcı, Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone isimli tiyatro oyunlarında boy göstermiştir.
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ECE BAĞCI KAÇ YAŞINDA?
'Kuru Otlar Üstüne' filminde Sevim karakterini canlandıran Ece Bağcı, 2007 doğumludur. Genç isim 16 yaşındadır.
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