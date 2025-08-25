2023 yılında Türkiye'ye geri dönen Çinli otomobil markası Chery, bünyesinde faaliyet gösteren markalardan Omoda'yı Türkiye'ye getiriyor.

Bu kapsamda, markanın D-SUV modeli Omoda 7'nin Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Grup olarak 2024 yılında gelir, satış hacmi, ihracat ve NEV satışlarında rekor seviyelere ulaştıklarını söyleyen Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Vivian Jiang, "Chery Grubu yılın ilk yarısında 550 bin adetlik araç ihracatı gerçekleştirerek Çin'in toplam otomobil ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu ve Çin'in otomobil ihracatında ilk sırada yer almaya devam etti. Omoda ve Jaecoo ise, Temmuz 2025 itibarıyla, sadece 27 ayda dünya genelinde toplam 600 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirirken bu başarıya en hızlı ulaşan yeni marka oldu" dedi.

2023'TE TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

Türkiye pazarına ilk olarak 2008 yılında giren, fakat umduğunu bulamayınca 2017'de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, 2023 yılında ise yeniden Türkiye'ye döndü.

Markanın Türkiye'deki ilk modelleri ise Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri oldu.

2024 yılında ise, Chery'nin bünyesindeki off-road odaklı markalardan Jaecoo Türkiye'ye giriş yaptı. TÜRKİYE'YE YATIRIM HAZIRLIĞINDA Çinli otomobil üretici Chery, Mart ayında yapılan açıklamaya göre, Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracak. Yapılacak yatırımın büyüklüğü ise 1 milyar dolar olarak açıklandı. 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanması beklenen yatırımın, mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi ile desteklenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili o dönem Reuters'e konuşan Chery'den üst düzey bir yetkili, söz konusu yatırımın Chery'nin doğrudan kendisinin değil, ortaklık modeli ile hayata geçirileceğini bildirmişti.