Chelsea - Liverpool maçına doğru...

Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Süper Kupa finali 2019)

CHELSEA - LİVERPOOL

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Stephanie Frappart

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN SPORTS Haber

Futbolda 44. UEFA Süper Kupa, İngiltere'nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında İstanbul'da yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti. Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı. Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1,9 MİLYAR EURO'LUK MAÇ

- Kupayı müzelerine götürmek için İstanbul'da yarın kozlarını paylaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 2 milyar Euro'ya yaklaşıyor.

- Liverpool'un tahmini piyasa değeri 1,08 milyar Euro'yu, Chelsea'nin ise 835,75 milyon Euro'yu buluyor.

- Liverpool'da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea'de forma ise N'Golo Kante 100 milyon Euro'luk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor.

FİNALDE KADIN HAKEM GÖREV YAPACAK

Liverpool ile Chelsea arasındaki dev karşılaşmayı kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Fransız hakem, UEFA’nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. FIFA kokartlı Türk hakem

Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem görevini üstlenecek.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UEFA Süper Kupa finali için İstanbul’da geniş güvenlik tedbirleri alındı. Bazı yollar maç saatine doğru trafiğe kapatılacak. Binlerce güvenlik görevlisi, takımlar ve taraftarlar İstanbul’u terk edinceye kadar vazife yapacak.