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Chelsea'den bir transfer daha! Astronomik bedel...

Chelsea, Mykhailo Mudryk transferi için Shakhtar Donetsk ile anlaştı. İngiltere basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Ukrayna temsilcisine 70 milyon Euro + 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek

Giriş: 14.01.2023 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Chelsea'den bir transfer daha! Mykhailo Mudryk için astronomik bedel...
HABERTURK.COM

Transferin hareketli takımı Chelsea, Mykhaylo Mudryk transferinde de mutlu sona ulaştı.

22 yaşındaki Ukraynalı için astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkaran Londra temsilcisi, Shakhtar ile 100 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Chelsea'nin 70 milyon euro garanti bonservis bedelinin yanında şartlara bağlı olarak 30 milyon Euro daha ödeyeceği belirtildi.

Oyuncu ile de +7 yıllık anlaşma sağlanırken Ukraynalı yıldızın tedavi için Türkiye'de olduğu ve İngiltere'ye yola çıktığı belirtildi.

Chelsea daha önce Badiashile ve Joao Felix transferlerini açıklamıştı.

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