ChatGPT'nin sahibinden Japonya açılımı

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Kasım ayında ChatGPT'nin tanıtılmasından bu yana hızla yayılan yapay zekâ teknolojileriyle ün kazanan OpenAI, yatırımlarını Japonya'da genişletmeyi planladığını açıkladı. OpenAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman, Tokyo'da yaptığı basın açıklamasında, "Çok daha fazla zaman harcamayı, harika yeteneklerle ilgilenmeyi ve Japon halkı için harika bir şey inşa etmeyi umuyoruz. Bu teknolojinin Japonya'da benimsendiğini görmek gerçekten şaşırtıcı"

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARINI HIZLANDIRDI

ChatGPT'nin duyurulması ile birlilte dünyanın önde gelen teknoji şirketleri de yapay zekâ teknolojisinde geride kalmamak için büyük yatırımları hayata geçirmeye hız verdi. Microsoft, şirkete 10 milyar dolar yatırım yaparak bu teknolojiyi Bing arama motoruna entegre ederken dünyanın önde gelen arama hizmeti olan Google, kendi AI entegrasyonlarıyla yanıt verdi.

RİSKLER HAKKINDA ÇÖZÜMLER KONUŞULDU

Diğer bir kısım teknoloji şirketi sahibi ise bu teknolojinin gereğinden fazla hızlı ilerlediğini ve bazı güvenlik endişelerini ortaya çıkartabileceğini vurgularken, Sam Altman, teknolojinin potansiyelini Başbakan Fumiyo Kishida ile tartıştığını ve olumsuz yönlerin nasıl hafifletileceğini de konuştuklarını vurguladı. Bunların yanı sıra yapılan görüşmede riskler hakkında nasıl düşünceli olunacağı ve AI'nın insanlar için en iyi hale getirilebilecek çalışmaları hayata geçirmek üzerine konuşulduğu da belirtildi.

Altman, OpenAI'nin modellerini Japon dilinde ve Japon kültürü için mümkün olduğunca iyi hale getirmek için çalışacağını belirterek, "Yakında yeniden görüşeceğiz" dedi.

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