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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Charlie Sheen'in komşusu saldırıyı reddetti - Güncel Magazin haberleri

        Charlie Sheen'in komşusu saldırıyı reddetti

        Ünlü oyuncu Charlie Sheen'i evinde boğmaya çalıştığı iddia edilen komşusu Electra Schrock, saldırı suçlamalarını reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 08:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:28
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          47 yaşındaki Electra Schrock, ünlü oyuncu Charlie Sheen'e ABD'nin Kaliforniya'nın Malibu kentindeki evinde saldırdığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra resmi olarak "ciddi fiziksel yaralanmaya neden olabilecek güç kullanma" saldırı suçundan dava açıldı.

        • 2

          REDDETTİ

          Electra Schrock'a karşı açılan ilk 'ölümcül silahla saldırı' davası düşürüldü.
          Charlie Sheen ile Malibu'da aynı sitede yaşayan Schrock, 26 Aralık Salı günü Los Angeles mahkemesinde yapılan 9 dakikalık duruşmada aktöre saldırdığını reddetti.

        • 3

          UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

          Charlie Sheen'in avukatları, 20 Aralık'ta aktörün evinde meydana geldiği iddia edilen saldırının ardından oldukça korkmuş hissettiğini belirtirken, duruşma hakimi Schrock'un kefaletini 75 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 205 TL) belirledi ve ona karşı uzaklaştırma kararı çıkardı.

        • 4

          'Fox News', emniyet kaynaklarına dayanarak Charlie Sheen'in geçen hafta "kapısının çalındığını duyduğunu" ve kapıyı biraz aralayarak açtığında komşusu Electra Shrock'un dışarıda durduğunu gördüğünü bildirdi.

        • 5

          "BOYNUNU BİRÇOK KEZ SIKTI VE GÖMLEĞİNİ YIRTTI"

          Fox News'ta, "Electra Shrock, Charlie Sheen'in evine zorla girip onu ve boğazını sıkmaya başladı. Sheen, Schrock'tan kaçmaya çalıştı ama Schrock onu evin içinde takip etti" dedikleri de aktarıldı.

          Ardından ünlü oyuncunun, 911'i aramadan önce "Sheen'in boynunu birçok kez sıktığı ve sonunda gömleğini yırttığı" iddia edildi.

        • 6

          Los Angeles County Şerif Departmanı, 20 Aralık'ta Malibu'nun batısında meydana gelen bir olaya müdahale eden şerif yardımcılarının "Charlie Sheen'i saldırı kurbanı olarak teşhis ettiklerini" doğruladı.

        • 7

          Shrock adına savunma yapan eyalet avukatı Randy Kaplan, mahkemeye Sheen'in olay sırasında herhangi bir yara almadığını belirtti ve "aşırı şişirilmiş bir kabahatten fazlası gibi görünmüyor" dedi.
          Davanın ön inceleme duruşması 8 Ocak'ta yapılacak.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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