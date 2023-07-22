Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin vefat etti

REKLAM advertisement1

Sinemada 'Şarlo' karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin'den acı haber geldi.

Charlie Chaplin The Guardian'ın aktardığına göre; özellikle 1970'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin'in 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Chaplin'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun Paris'te vefat ettiği aktarıldı.

Charlie Chaplin ile ailesi JOSEPHINE CHAPLIN HAKKINDA Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, beyazperdede 1970'li yıllarda aktifti. Daha 3 yaşındayken babası Charlie Chaplin'in yönettiği iki filmde rol alan Josephine Chaplin, 'Hong Kong'lu Kontes'te kamera karşısına geçmişti.

Josephine Chaplin Chaplin, 'Flight Into The Sun'ın ardından 'The Canterbury Tales'te önemli rol almıştı. Film, Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı. Bu başarısının ardından ağırlıklı olarak Fransız filmlerinde rol alan Josephine Chaplin, 1976'da 'Red Nights'ta yine dikkatleri üzerine çekmişti.

Charlie Chaplin ile ailesi 1990'lı yıllarda sinemadan uzaklaşan Josephine Chaplin, daha sonra babasının Paris'teki malikanesine kapanmıştı. Fotoğraflar: Avalon Bu dünyadan bir 'Şarlo' geçti