Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin vefat etti

Sinemada 'Şarlo' karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin'den acı haber geldi.

The Guardian'ın aktardığına göre; özellikle 1970'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin'in 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Chaplin'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun Paris'te vefat ettiği aktarıldı.

Josephine Chaplin

Chaplin, 'Flight Into The Sun'ın ardından 'The Canterbury Tales'te önemli rol almıştı. Film, Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı. Bu başarısının ardından ağırlıklı olarak Fransız filmlerinde rol alan Josephine Chaplin, 1976'da 'Red Nights'ta yine dikkatleri üzerine çekmişti.