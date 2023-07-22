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        Haberler Dünyadan Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin vefat etti - Magazin haberleri

        Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin vefat etti

        Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü aktrisin Paris'te hayata veda ettiği açıklandı

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 16:36
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        Kızı hayatını kaybetti
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        Sinemada 'Şarlo' karakteriyle özdeşleşen Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin'den acı haber geldi.

        Charlie Chaplin
        Charlie Chaplin

        The Guardian'ın aktardığına göre; özellikle 1970'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin'in 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Chaplin'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun Paris'te vefat ettiği aktarıldı.

        Charlie Chaplin ile ailesi
        Charlie Chaplin ile ailesi

        JOSEPHINE CHAPLIN HAKKINDA

        Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, beyazperdede 1970'li yıllarda aktifti. Daha 3 yaşındayken babası Charlie Chaplin'in yönettiği iki filmde rol alan Josephine Chaplin, 'Hong Kong'lu Kontes'te kamera karşısına geçmişti.

        Josephine Chaplin
        Josephine Chaplin

        Chaplin, 'Flight Into The Sun'ın ardından 'The Canterbury Tales'te önemli rol almıştı. Film, Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı. Bu başarısının ardından ağırlıklı olarak Fransız filmlerinde rol alan Josephine Chaplin, 1976'da 'Red Nights'ta yine dikkatleri üzerine çekmişti.

        Charlie Chaplin ile ailesi
        Charlie Chaplin ile ailesi

        1990'lı yıllarda sinemadan uzaklaşan Josephine Chaplin, daha sonra babasının Paris'teki malikanesine kapanmıştı.

        Fotoğraflar: Avalon

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        Bu dünyadan bir 'Şarlo' geçti
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        #Charlie Chaplin
        #Josephine Chaplin
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