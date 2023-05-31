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İzmir'de cezaevi nakil aracı devrildi! Sürücü ve 10 asker yaralandı

İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte şiddetli yağışın da etkisiyle cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1 sürücü ile 10 asker yaralandı

Giriş: 31.05.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
Cezaevi nakil aracı devrildi! İzmir'de 10'u asker 11 yaralı var!
Cezaevi nakil aracı devrildi! 10'u asker 11 yaralı var
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DHA

İzmir'in Bergama ilçesinde, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen cezaevi nakil aracındaki 10 askeri personel ile sürücü yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza akşam saatlerinde Küçükkaya mevkisinde meydana geldi. Görev sonrası Bandırma'dan dönen cezaevi personeli taşıyan nakil aracı, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Bergama Bayatlı Kavşağında dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acilen polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi kendi imkânlarıyla araçtan çıkarken, nakil aracında sıkışan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtaki 1 subay, 5 uzman çavuş, 4 er ile aracın sürücüsü ilk kontrollerinin ardından, yaralı olarak Bergama Necla- Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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