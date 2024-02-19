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        Haberler Ekonomi Altın Çeyrek altın üretiminde büyük artış - Altın Haberleri

        Çeyrek altın üretiminde büyük artış

        Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:24
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        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
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        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023'te çeyrek altın üretiminde bir önceki seneye göre büyük artış kaydedildi.

        Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250, şubatta 2 milyon 243 bin 580, martta 1 milyon 312 bin 110, nisanda 1 milyon 643 bin 950, mayısta 2 milyon 607 bin 750, haziranda 995 bin 520, temmuzda 976 bin 610, ağustosta 1 milyon 517 bin 70, eylülde 1 milyon 66 bin 890, ekimde 1 milyon 180 bin 960, kasımda 1 milyon 205 bin 360, aralıkta ise 836 bin 920 adet olarak gerçekleşti. En yüksek üretim mayısta görülürken, onu şubat ayı takip etti.

        Böylece yıl boyu üretilen çeyrek altın miktarı 2022'ye göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede ulaştı. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu.

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